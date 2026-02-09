Kenneth Walker III fue escogido como en MVP del Super Bowl

Kenneth Walker III llega a la agencia libre con un Jugador Más Valioso del Super Bowl.

Walker coronó una postemporada prolífica con otra gran actuación sobre el terreno para ayudar a los Seattle Seahawks a vencer a los New England Patriots 29-13 el domingo por la noche para obtener un campeonato.

Aunque la defensa dominó a Seattle durante gran parte de la postemporada, Walker volvió a ser el motor de la ofensiva al correr para 135 yardas y sumar 26 recepciones para su tercer partido consecutivo de 100 yardas desde la línea de golpeo en la postemporada. Se convirtió en el primer corredor desde Terrell Davis hace 28 años en ganar el MVP del Super Bowl.

Walker mejoró su juego después de que su compañero de backfield Zach Charbonnet sufriera una lesión de rodilla que le puso fin a la temporada y no podría haber llegado en un momento más importante para los Seahawks ni en un momento más oportuno para Walker.

El corredor de 25 años está en el último año de su contrato de novato y está previsto que se convierta en agente libre en 2026. Gracias a su participación en los playoffs, Walker cree que podría recibir un aumento salarial significativo.

Walker acumuló 413 yardas desde la línea de golpeo en las tres victorias de Seattle en esta postemporada. Se convirtió en el primer jugador en superar las 100 yardas desde la línea de golpeo en todos los partidos de playoffs para un campeón del Super Bowl desde que Terrell Davis lo logró en temporadas consecutivas en 1997-98 con los Broncos.

Si bien los propietarios de equipos de fantasy football y Walker a veces se sentían frustrados porque él no llevaba una carga mayor de la ofensiva, especialmente en la zona roja, en la temporada regular, compartir el trabajo con Charbonnet significó que Walker estaba fresco para los playoffs cuando estaba en su mejor momento.

Walker promedió menos de 15 toques desde la línea de golpeo por juego en la temporada regular cuando logró su primera temporada de 1,000 yardas terrestres desde su año de novato.

Pero promedió casi 25 toques por partido en los playoffs cuando demostró que es capaz de ser un corredor de referencia.

Walker comenzó rápido con una carrera de 10 yardas en el primer snap y tuvo 55 yardas en el suelo en una serie de gol de campo más tarde en la primera mitad, la mayor cantidad por cualquier jugador en una serie en el Super Bowl en 20 años.