Carlos Beltrán y Andruw Jones a Cooperstown

Carlos Beltrán y Andruw Jones, jardineros centrales que se destacaron en el plato y con los guantes, fueron elegidos el martes al Salón de la Fama del béisbol.

Beltrán, en su cuarta aparición en la boleta, recibió 358 de 425 votos para el 84.2% de la Asociación de Escritores de Béisbol de América, 39 por encima de los 319 necesarios para el umbral del 75%.

Jones, en la novena de 10 posibles apariciones, fue elegido en 333 papeletas para el 78,4%

Beltrán subió de manera constante del 46,5% en 2023 al 57,1% el año siguiente y al 70,3% en 2025, cuando le faltaron 19 votos cuando fueron elegidos Ichiro Suzuki, CC Sabathia y Billy Wagner .

Beltrán fue contratado como mánager de los Mets de Nueva York el 1 de noviembre de 2019, y luego despedido el 16 de enero sin haber dirigido un juego, tres días después de ser el único jugador de los Astros mencionado por su nombre en un informe de las Grandes Ligas de Béisbol sobre el uso ilícito de dispositivos electrónicos por parte del equipo para robar señales durante la carrera de Houston hacia el campeonato de la Serie Mundial de 2017.

Jones recibió solo el 7,3% en su primera aparición en 2018 y no obtuvo la mitad del total hasta recibir el 58,1% en 2023. Aumentó al 61,6% y al 66,2%, quedándose 35 votos corto el año pasado.

Serán incluidos en Cooperstown, Nueva York, el 26 de julio junto con el segunda base Jeff Kent, elegido el mes pasado por el comité de la era contemporánea .