Elina Svitolina jugará la final del WTA contra Wang Xinju

La máxima cabeza de serie, Elina Svitolina, jugará la final del evento del WTA Tour en Auckland por segunda vez después de vencer en la semifinal del sábado por 7-6 (5), 6-2 a la adolescente estadounidense Iva Jovic.

La número 13 del ranking también llegó a la final en 2024 cuando perdió ante la estadounidense Coco Gauff.

La oponente de Svitolina en la final del domingo será la séptima cabeza de serie, Wang Xinju de China, quien venció a la cuarta cabeza de serie, Alexandra Eala de Filipinas, 5-7, 7-5, 6-4 en la otra semifinal.

Svitolina parecía un poco cansada al principio el sábado después de un partido de cuartos de final de casi tres horas contra Sonay Katal el viernes por la noche, que ganó 6-4, 6-7 (2), 7-6 (5).

Perdió su servicio dos veces en los primeros tres juegos el sábado, quedando 3-0 en contra de la número 35 del ranking, Jovic, la octava estadounidense en el WTA Tour. Svitolina rompió el servicio dos veces para igualar 4-cuatro, luego perdió su servicio nuevamente permitiendo a Jovic servir para el primer set con 5-cuatro.

Pero Jovic perdió su servicio en cero y Svitolina llevó el set a un desempate en el que lideró 6-uno antes de llevarse el set en su tercera oportunidad.

Se deshizo rápidamente del segundo set, rompiendo el servicio de Jovic en el tercer y quinto juego y sellando el partido con dos aces en su último juego de servicio.

Svitolina ha sido apoyada toda la semana por su esposo Gael Monfils, quien jugará en el evento del tour masculino en Auckland a partir del lunes.

“Es agradable ganar en sets corridos. Ayer fue una gran batalla y hoy también en el primer set”, expresó Svitolina. “Iva estaba jugando muy bien y tuve que luchar mucho, esforzarme y tratar de encontrar mi nivel y estoy muy feliz de poder terminar este partido en dos sets para ahorrar algo de energía para la final”.