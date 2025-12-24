Los Toros inician la venta de sus abonos para el Round Robin

Los Toros del Este iniciaron la venta de abonos para el Round Robin 2025-26, manteniendo los mismos precios de la Serie Regular como agradecimiento a la fanaticada por el apoyo durante la primera fase del torneo.

Los previamente abonados tendrán preferencia para renovar los mismos, las oficinas estarán abiertas para estos fines este 24 de diciembre hata las 12 del medidía, el viernes 26 hasta las 6:00 de la tarde y el sábado 27 hasta las 3:00 de la tarde.

Los abonos para los nueve juegos del Round Robin tendrán un costo de RD$8,100, mientras que los nueve encuentos en preferencias costarán RD$5,400.

Los precios de boletas individuales se mantienen en $900 para los palcos, $600 para las prefencias y $150 para bleachers.

Los Toros arrancan el Round Robin este sábado 27 recibiendo en el Corral a los Gigantes del Cibao, en partido pautado para iniciar a las 7:30 de la noche.

El domingo 28 la tropa taurina viaja a Santo Domingo para medirse al Escogido, el lunes van a Santiago, regresando a La Romana el martes 30 antes de la pausa de Año Nuevo, recibiendo a las Águilas Cibaeñas.