LEIDSA hace entrega de 22 millones a la ganadora 494 del Loto

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (LEIDSA) informó que la señora Nerys Almonte Álvarez recibió el cheque de 22 millones de pesos, tras resultar la ganadora en el sorteo Loto del pasado sábado 22 de noviembre.

Nerys Almonte, quien labora como conserje en un centro de terapia, realizó una jugada seleccionada con los números:

7-10-12-18-21-26, en el punto de venta "Farmacia Las Marías”, ubicada en la calle Olímpica, La Barranquita, Santiago de los Caballeros

La afortunada ganadora, al recibir su premio de manos del licenciado Manuel Abreu, director de sorteos de la empresa, expresó “que su primera acción será, comprarse su casa y realizar alguna inversión que le genere ingresos”.

LEIDSA, además, entregó incentivos, por 100 mil y 65 mil pesos, tanto al propietario como al operador del punto de venta, por haber vendido el ticket ganador.