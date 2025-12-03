Raimel Tapia y la regidora Mabel Ortiz, cuando el amor cambia una vida

Para retomar la estabilidad en el béisbol y de la propia vida, Raimel Tapia entendió a tiempo que registrar un cambio significativo en su interior era lo indispensable para que esto ocurriera.

En su caso, esta transformación comenzó a producirse en un día rutinario en que cenaba en un restaurant y por asuntos del destino conoció a la joven Mabel Ortiz, con quien interactuó, comenzó a conocer e iniciaron una amistad.

Para entonces, el jardinero de las Estrellas, pasaba por momentos difíciles, con varios meses de haber culminado una relación amorosa, se encontraba desenfocado, había sido cesanteado por los Rays de Tampa, su tercer equipo en las Mayores en el 2023. Su carrera en el béisbol casi se iba por la deriva.

Pero, al parecer Dios le colocó a Ortiz en su trayectoria, con quien tras comenzar una linda amistad, se unieron y en la actualidad tienen varios meses de matrimonio.

Ella, regidora de San Pedro de Macorís por la Fuerza del Pueblo, le ha proporcionado, lo que el propio pelotero define con orgullo, como el disfrutar de una paz mental, la cual no existía y lo tenía contrariado del béisbol, cuyos registros figuraban en franco descenso.

“Desde que estoy con Mabel Ortiz como mi compañera de vida, un estado de tranquilidad vive en mí, hasta el extremo de que estoy mucho más concentrado en el juego”, expresó al Listín Diario, el patrullero oriental.

Raimel Tapia y Mabel Ortiz tienen varios meses casados.Fuente Externa

Y Tapia lo demuestra con creces con su brillante desempeño en el terreno, tanto así que registra la campaña más productiva de su carrera en el béisbol invernal.

En la actualidad es segundo en promedio de bateo con .364 (132-48), solo superado por Cristhian Adames, del Licey, quien promedia .371. Este desempeño lo mantienen entre los favoritos para llevarse el premio de Mas Valioso de la pelota dominicana.

Hablando con pausas, seguridad, sin rastras de colores en su cabeza como exhibía en el pasado, Tapia no descansa en elogiar los cambios que fruto de su relación con Ortiz llegaron a su vida.

Recuerda que en el pasado reciente quería llevarse el mundo por delante, exhibiendo vehículos de alta gama, los cuales conducía a alta velocidad, pero ahora su mundo es diferente, el de la paz, la comprensión y el enfoque en su vida y el juego de béisbol.

“Soy un hombre nuevo, aprendí de los errores y la falta de enfoque he hecho un cambio radical y todo ha sido gracias a su esposa, quien no solo le brinda soporte emocional, también representa una guía activa en su vida, quien lo ayuda a encaminarse por el sendero correcto y sobretodo a mantener la disciplina.

Incluso, tan es así, que hasta el pelotero de 31 años se nota que ha trabajado su cuerpo en busca de mantener la consistencia en el juego.

Ha sido uno de los mejores peloteros de las Estrellas, con su average de .364. El año pasado, por ejemplo bateó para .276.

“Cada noche ingreso al terreno a brindar lo mejor de mí, pues quiero que mi esposa siempre se muestre orgullosa de mí, ella fue determinante para que él reconsiderara su comportamiento.

También agradece a sus padres y hermanos, pero destaca que desde que Mabel llegó, la estructura de apoyo familiar en sentido general se consolidó aún más.

Con el éxito, llegan las ofertas

El último choque de Tapia fue con los Rays y se produjo el 1 de octubre del 2023, ahora con su logro con los paquidermos, llegan las ofertas y junto a su abogado estudian algunas.

"Quisiera retornar a las Grandes Ligas, o en su defecto Japón", expresa casi de inmediato.

Pudiera conseguirlo, de continuar con el desempeño actual, que en gran parte se lo debe a la luz que le llegó hace casi dos años, cuando conoció a Mabel.