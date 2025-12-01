Body Shop se ha expandido, suma más de 21 mil socios

La estructura corporativa del Body Shop traspasa los límites de un simple gimnasio para hacer ejercicios y mostrar y disfrutar de fuertes músculos.

Mas de 21 mil socios en seis locales lo proyectan como un gran centro de salud física , y

naturalmente con sus beneficios mentales. Body Shop Athletic Club ahora se ubica con tres gyms en Santo Domingo, uno en Santiago y dos en Punta Cana.

Entre los 6, totalizan casi 400 empleados y unos 70 entrenadores, que ofrecen múltiples servicios para ejercitarse al más alto nivel.

“ Nuestros planes abarcan muchos aspectos de servicios para nuestros socios. Somos centro de ejercicios, ligas deportivas, clases de distintos deportes, y ofrecemos todo tipo de orientación”, dice la señora Ana Lucía Angulo, de nacionalidad colombiana, y quien funge de directora general de Body Shop.

Han pasado casi 40 años desde la fundación del primer gimnasio en 1986, por parte de sus fundadores, Anthony Bernal y su esposa Noris Rodríguez de Bernal. Cuenta su historia que el primero de todos nació en un local pequeño de la Avenida Anacaona, luego en el sector Naco, y todo gracias a un préstamo económico hecho por su padre Juan Bernal (f).

Ahora, Body Shop cuenta con centros gimnasticos premiun en la Avenida Sarasota de Bella Vista, en Naco y en Arroyo Hondo. También en Santiago, y en Punta Cana hay dos, uno en la plaza Blue Mall, y otro en Downtown Center.

Además de acoger a sus socios para una mejor salud física, conservan una relación con la comunidad, a través de la Fundación Body Shop.

“ Hacemos colaboraciones fijas a entidades de beneficiencia, y para ello disponemos de un fondo del 3 % de los ingresos por concepto de membresía”, dice la señora Angulo.

En iguales términos se pronuncia Haydee Marte, directora de mercadeo y comercial, quien resalta el amplio abanico de atenciones y auxilios que ofrecen cada año.

Ellas visitaron Listin Diario junto a Milagros Minervino, ejecutiva de la agencia Porter Novelli, y compartieron un desayuno con el director de Listin Miguel Franjul y el editor deportivo Héctor j.Cruz.

LIGAS DEPORTIVAS, CLASES ESPECIALES

Entre las ligas deportivas y clases especiales que funcionan en Body Shop se destacan en natación , squash, baloncesto, Kirk boxing, y en los últimos tiempos impulsan el padel, uno de los deportes de moda en el país.

Todas las actividades incluyen atenciones especiales de evaluación para los nuevos socios, con fines de chequear sus condiciones médicas.

“Tenemos un sistema de evaluación de salud para los nuevos socios, y con frecuencia nos adaptamos a sus necesidades. Eso es parte de nuestra rutina y nuestra responsabilidad”, dicen las dos ejecutivas.

“En Body Shop hacemos planes de todo tipo para nuestros socios, no solamente para los ejercicios a cargo de nuestros entrenadores. También incluimos planes de nutrición pues muchos socios necesitan de ese tipo de orientación”, dicen.

El local que más socios presenta es el sector Bella Vista con un poco más de 5 mil, luego sigue Naco, en la Fantino Falco con 4,400, en Arroyo Hondo tienen 2,400, Santiago tiene una buena plaza con más de 4 mil y en Punta Cana casi 2 mil entre los dos gyms.

Tienen horarios de 5 de la mañana a 10 de la noche, y han entablado relaciones con varios héroes del deporte nacional, entre ellos Las Reinas del Caribe, en volibol, quienes pueden entrenar en sus instalaciones. También, están fortaleciendo vínculos con otros atletas, a quienes llaman “Embajadores Deportivos”.

Hacen hincapié en que tienen programas para los niños, con personal especializado.

Cuestionadas sobre las edades más comunes de sus socios, dicen que oscilan entre los 30-55 años de edad.

La señora Angulo destaca, de otro lado, que el nivel de gimnasios de República Dominicana está muy por encima de otros países del continente americano. “Aquí no tenemos que envidiar nada a nadie”, señala .

¿Preparan algo especial para los 40 años del 2026?. “Seguro que sí, lo anunciaremos oportunamente”, dicen.