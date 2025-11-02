Clayton Kershaw cierra de manera brillante el libro de una legendaria carrera

Su legendaria carrera —una de las más grandes en la historia del béisbol— había llegado a un final de ensueño. Los Dodgers habían ganado su segunda Serie Mundial consecutiva de manera extraordinaria. Y la única persona en el Rogers Centre que parecía no saberlo era Clayton Kershaw .

Mookie Betts realizó una espectacular doble matanza para finalizar el Juego 7, una victoria de Los Ángeles por 5-4 en 11 entradas que fue una auténtica locura.

Penso habían dos outs

Los Dodgers salieron corriendo del dugout para celebrar. Pero Kershaw, que estaba calentando en el bullpen del jardín derecho, no tuvo tiempo de seguir la jugada. Pensó que había dos outs.

“Sinceramente”, dijo Kershaw después, sin camiseta y empapado en cerveza, “no lo sabía… [El receptor de bullpen Josh Bard] me miró y me dijo: ‘Acabamos de ganar la Serie Mundial’, y yo le dije: ‘¿Estás seguro?’”.

Ultimo en llegar

Kershaw fue el último en llegar a la celebración en el cuadro interior. No pareció importarle. Allí lo recibieron con abrazos decenas de compañeros de equipo, que pronto serían sus excompañeros.

Este verano, Kershaw anunció que se retiraría después de la temporada 2025. En los meses transcurridos desde entonces, ha estado tranquilo con la decisión.

Su grandeza y legado

Dieciocho temporadas. Cinco títulos de efectividad. Tres premios Cy Young. Un premio MVP. Más de 3.000 ponches.

Y ahora, un tercer título de la Serie Mundial.

“Sinceramente, es difícil expresarlo con palabras”, dijo Kershaw. “Estoy muy agradecido. La forma en que ha terminado mi carrera, esta temporada, ha superado todas mis expectativas. Me quedo un poco sin palabras, un poco sorprendido de que hayamos ganado esta noche”.

Si el partido hubiera continuado, no está claro cuándo habría entrado Kershaw. Se estaba preparando como si fuera a enfrentarse al siguiente bateador, el zurdo Daulton Varsho, cuando Alejandro Kirk bateó un rodado que puso fin al partido con una doble matanza.

Y con eso, una de las mejores Series Mundiales de la historia del béisbol llegó a su fin. Kershaw había cumplido con su parte. ¿Una parte pequeña? Técnicamente. Solo consiguió un out. Pero ¡qué out tan importante!

En la duodécima entrada del tercer partido, con el marcador empatado y las bases llenas, Kershaw entró al montículo con dos outs. Tras una batalla de ocho lanzamientos, logró que Nathan Lukes conectara un roletazo para salir del apuro. Fue el último out que consiguió, y quizás el más importante.

Al terminar la ceremonia posterior al partido, los compañeros de Kershaw en los Dodgers invadieron el jardín, que estaba cubierto de confeti. Kershaw, junto a su familia, se desvió del camino y se dirigió tranquilamente al montículo del lanzador.

Durante muchos años, el montículo de las Grandes Ligas fue el territorio de Kershaw. Allí su curva era imparable, su slider letal y su recta —en su momento— precisa y brillante. Allí sufrió todo tipo de decepciones en la postemporada, para luego culminar su carrera con un último triunfo en la postemporada.

Así que se sentó en el montículo, disfrutando del momento con su familia por última vez. El presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers, Andrew Friedman, declaró posteriormente a la prensa que le había ofrecido a Kershaw algún tipo de puesto en la organización. Kershaw le restó importancia: «Algo donde pudiera pasar el rato», dijo. Su esposa, Ellen, está esperando su quinto hijo. Eso no es lo que le preocupa ahora mismo.

“Lo primero y más importante para mí es tener este quinto hijo y ser padre por un tiempo”, dijo Kershaw. “No creo que haya ningún trabajo de tiempo completo en mi futuro inmediato”.

Cuando Kershaw se retiró de la celebración a su casillero en las entrañas del Rogers Centre, lo hizo junto a su hijo. Un enjambre de reporteros lo esperaba.

Mientras se preparaba para hablar, Kershaw le preguntó a su hijo qué debían hacer después de que él cumpliera con sus compromisos con los medios por última vez. Él respondió que estaba pensando en vestirse y prepararse para irse.

Kershaw había alzado el Trofeo del Comisionado. Había compartido esos preciosos momentos en el montículo con su familia. Había abandonado el campo entre los cánticos de los aficionados de los Dodgers detrás del dugout de primera base. Lo habían bañado en champán en la zona de bateo contigua. Así que, después de todo eso, ¿era hora de irse?

—No —suplicó su hijo—. Todavía no.

Así pues, los dos Kershaw se reincorporaron a la celebración.