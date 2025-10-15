Seis peloteros dominicanos entre finalistas para los premios guantes dorados

Un total de seis peloteros dominicanos figuran entre los finalistas para los premios de los guantes dorados de este año en Grandes Ligas, cuyos ganadores serán dado a conocer el próximo 2 de noviembre.

Los jugadores quisqueyanos que figuran entre los finalistas son Vladimir Guerrero Jr, Azulejos y Carlos Santana, Guardianes, inicialistas, José Ramírez, de los Guardianes, antesalista; Julio Rodríguez, Marineros, jardinero central y Luis Severino, Atléticos, lanzador, en la Liga Americana.

Mientras que en la Liga Nacional, el único jugador dominicano que se encuentra entre los finalistas es Fernando Tatis Jr, jardinero derecho de los Padres de San Diego.

Los finalistas del Premio Guante de Oro Rawlings 2025 fueron anunciados en X el miércoles, y los ganadores se darán a conocer en ESPN el domingo 2 de noviembre.

Cada liga tiene tres finalistas en cada posición, incluido el puesto de utilitario, que se otorgó por primera vez en 2022.

Para determinar a los ganadores en las nueve posiciones estándar, los 30 mánagers de la MLB y hasta seis entrenadores de cada equipo votan entre un grupo de jugadores de su liga, excluyendo a los de su propio equipo. Estos votos constituyen el 75% de la selección total, y el Índice Defensivo SABR representa el 25% restante.

Para el puesto de utilidad, Rawlings colaboró con SABR para crear una fórmula defensiva especializada separada del proceso de selección tradicional.

Los Cachorros tuvieron seis jugadores finalistas, el mejor número de la MLB, y los Blue Jays también tuvieron seis nominaciones para cinco jugadores, con Ernie Clement compitiendo por el premio en tercera base y utility.