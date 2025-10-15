Los Orioles entrevistan a Luis Rojas para la posición de manager

Los Orioles han entrevistado al entrenador de tercera base de los Yankees y ex mánager de los Mets, Luis Rojas, en medio de su búsqueda de mánager, según Andy Martino de SNY . Rojas es el primer candidato conocido que se ha entrevistado formalmente para el puesto. El capitán interino de Baltimore, Tony Mansolino, también sigue en la contienda, mientras que Jon Heyman, del New York Post, sugirió que el ex jugador de cuadro de los Orioles y actual entrenador de banca de los Cubs, Ryan Flaherty, podría estar entre los candidatos .

Rojas, de 44 años, ha sido el entrenador de tercera base de los Yankees durante las últimas cuatro temporadas. Comenzó su carrera como entrenador con el equipo de la Liga Dominicana de los Nacionales en 2006, se unió a la organización de los Mets al año siguiente y comenzó una larga trayectoria como entrenador y mánager en varios niveles de la organización. En 2019, recibió un ascenso al cuerpo técnico de las Grandes Ligas como entrenador de control de calidad de los Mets, y Rojas fue ascendido inesperadamente al puesto principal en enero de 2020. Carlos Beltrán había sido contratado como mánager de los Amazins poco más de dos meses antes, pero tras estallar el escándalo de robo de señales de los Astros, Beltrán renunció al cargo antes de dirigir un solo partido de la temporada regular.

Este repentino ascenso de Rojas se produjo justo antes de la temporada 2020, acortada por la pandemia, lo que representó una dura prueba de fuego para el primer capitán. Los Mets terminaron con un récord de tan solo 26-34 en el primer año de Rojas, pero este retuvo el título por segunda vez en 2021. Nueva York estuvo en primer lugar durante gran parte de esa temporada, pero se desplomó en la recta final, con un récord de tan solo 29-45 después del receso del Juego de las Estrellas para terminar con un récord de 77-85.

La opción del club de Rojas para 2022 no fue ejercida por los Mets, y luego se quedó en la Gran Manzana uniéndose al cuerpo técnico de los Yankees en noviembre de 2021. Antes de dirigirse a los Yankees, Rojas se entrevistó con los Padres sobre su vacante de mánager ese otoño, y también se entrevistó con los Marlins en 2022 antes de que contrataran a Skip Schumaker.

Con tan pocos candidatos públicos identificados en la búsqueda de Baltimore, aún no está claro si el equipo se centra principalmente en personas con experiencia como mánagers en Grandes Ligas (como Rojas o Mansolino) o si los Orioles prefieren que Flaherty u otro debutante asciendan al puesto. Sea cual sea la elección, enfrentarán un reto para que los Orioles y su joven núcleo vuelvan a la senda del éxito tras una decepcionante campaña 2025. Tras dos apariciones consecutivas en los playoffs, los Orioles sufrieron una derrota de 75-87 este año, aunque Mansolino logró un récord de 60-59 tras reemplazar a Brandon Hyde en mayo.