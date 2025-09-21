Situación picante

De repente, la última semana de las Grandes Ligas presenta una situación de pura candela. Hay varios equipos que tienen la champaña en nevera hace 15 días, pero no han podido destapar porque se han dedicado a perder en grande. Veamos las distintas situaciones de estos últimos 7 días, pues el calendario regular finaliza este domingo 28.

GUARDIANES DE CLEVELAND: Han tenido una reacción espectacular con una racha de 10 victorias, que fue detenida este domingo con una derrota ante Minnesota por 6-2. Cleveland, con 84-72, ha sorprendido y ahora tiene dos chances de ir a postemporada. Están a 1 juego de distancia de los Tigres de Detroit, y pueden ganar la División Central. Y están pegaditos de Houston y Seattle, que tenían partido programado para la noche del domingo. Todo esto de Cleveland ha venido luego de un mes de septiembre en que han ganado 16 con solo 4 derrotas.

José Ramírez, por cierto, ya se unió al grupo de 4 jugadores que este año han hecho el 30-30 en jonrones y robos de bases. Ramírez batea .282 con 30 jonrones, 81 empujadas y 40 robos (con 7 outs solamente). En 2024, sus números fueron .279-39 hrs., 118 remolcadas con 41 estafas.. Es decir que este año bajó en jonrones y remolcadas.

DETROIT: Los Tigres habían dominado la División Central todo el tiempo, pero en septiembre se han desmoronado. Este domingo perdieron ante Atlanta 6 por 2, y esa es su 6ta. derrota seguida, todas en casa. Detroit todavía tiene chance de ganar su división, lo cual no hacen desde 2014.. En el mes de septiembre tienen 5-12 un desastre.

¿Y saben lo bueno? Que este martes Detroit visitará a Cleveland para una serie de 3, a ver si los resultados le favorecen.. Allí estaría en juego la División, si es que uno de los dos equipos barre.

METS NY: El caso patético también lo ofrecen los Mets de Nueva York, que perdieron dos de tres ante los Nacionales de Washington el fin de semana. La pizarra final fue de 3 por 2, y los Mets tienen una mala cosecha este mes: 6 ganados,12 perdidos.. Han perdido 11 de 15, y ya Cincinnati les dio caza en el tercer lugar del comodín , ambos con igual record de 80-76.. Faltan solo 6 partidos a cada equipo, pero no se verán la cara… Los Mets tienen serie de 3 en Chicago, vs. los Cachorros a partir de este martes, mientras Cincinnati va contra los Piratas.

En el juego de este domingo, Francisco Lindor pegó su jonrón 27, y el dominicano Nasim Nuñez disparó jonrón de dos para los Nacionales.

BARRIDA : ¿Qué hizo Cincinnati? Le dio tremenda barrida de 4 a Chicago Cubs, que ya están clasificados para playoffs. Los Rojos ganaron 1 por 0 combinando a seis lanzadores, han ganado 5 en línea y 6 de 7… Desde el 5 de septiembre, Cincinnati tiene 10-5, los Mets 4-11. Este partido fue bien rápido, 2 horas 13 minutos, y la asistencia de 29 mil fanáticos.

Mas notas de MLB:

.-Arizona Diamondbacks se ha metido en la pelea, vencieron a Filadelfia 9 por 2 y están a 1 juego de Cincinnati y Mets. Los Mets tienen dos enemigos, en lugar de uno.

.- Los Azulejos de Toronto oficializaron su pase a playoffs este domingo con un triunfo de 8 por 5 sobre Kansas City.. Toronto se coloca en 90-66, y todavía les queda un tema por resolver pues los Yanquis están a 2 juegos y medio y pueden ganar el grupo.

.- Los Yanquis están en buen momento. Han ganado 7 de los últimos 10, y este domingo superaron a Baltimore 7 por 1 haciendo seis anotaciones en el décimo inning. El batazo clave fue jonronazo de grand slam por Ben Rice, y otro solitario de Jazz Chisholm jr., su 31 del año. La única vuelta de Baltimore fue el 4to. jonrón del año para el joven dominicano Samuel Basallo.

.- La lista de los mejores jonroneros tiene ahora a Cal Raleigh, de Seattle, con 58, Shohei Ohtani y Kyle Schwarber en 53 cada uno, Aaron Judge en 49, Eugenio Suárez 47, Junior Caminero 44 y Juan Soto 42. Es decir que Raleigh se perfila campeón de jonrones de la Liga Americana, y en la Nacional todavía no hay decisión entre Ohtani y Schwarber..

.- Hay cuatro peloteros que este año han hecho el 30-30 en jonrones y robos: Juan Soto, Jazz Chisholm , José Ramírez y Corbin Carroll, de Arizona.