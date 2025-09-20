Cal Raleigh establece récord de más jonrones en una campaña para los Marineros

Cal Raleigh conectó su jonrón número 57 para superar a Ken Griffey Jr. en el récord de Seattle para una sola temporada y los Marineros construyeron una gran ventaja y la mantuvieron para una victoria de 6-4 sobre los Astros de Houston el sábado por la noche para obtener una ventaja de dos juegos en la División Oeste de la Liga Americana.

George Kirby (10-7) dispersó cinco hits en seis entradas sin anotaciones y ponchó a siete para ayudar a los Marineros a obtener la victoria que les asegura una victoria en la serie de la temporada sobre los Astros.

El cerrador Andrés Muñoz le dio un pelotazo a Jake Meyers para abrir la novena entrada de Houston antes de concederle un boleto a Jeremy Peña. Pero Víctor Robles atrapó en picada una pelota bateada por Carlos Correa y Meyers fue out en doble play para terminar el encuentro y darle a Muñoz su 37.º salvamento.

Seattle, que ha ganado 13 de 14 juegos, actualmente tiene el segundo lugar en la Liga Americana por delante del tercer lugar, Detroit, que ha perdido cinco juegos consecutivos .

Los Marineros tenían una ventaja de 2 en la tercera entrada cuando Raleigh conectó un sinker de 95.5 mph del zurdo Framber Valdez hacia el bullpen en el jardín derecho-central para poner el marcador 3-0 y superar la marca de HR que Griffey alcanzó en 1997 y 1998.

Seattle ganaba por 6 con dos outs en la séptima entrada cuando el grand slam de Peña ante Carlos Vargas acercó a los Astros a 6-4. Los Astros tenían corredores en segunda y tercera con un out en la octava, pero Eduard Bazardo ponchó a Yainer Díaz antes de que Gabe Speier entrara y abanicara al bateador emergente Christian Walker para acabar con la amenaza.

Los Marineros llenaron las bases con dos outs en la quinta entrada y Valdez fue retirado tras concederle base por bolas a Josh Naylor para poner el marcador 4-0. Jayden Murray tomó el control y el sencillo del bateador emergente Dominic Canzone al jardín derecho amplió la ventaja a 6-0.

Valdez (12-11) permitió seis hits y cinco carreras con cuatro bases por bolas en 4 2/3 entradas para su cuarta derrota consecutiva.

El mánager de Houston, Joe Espada, y el entrenador de bateo, Troy Snitker, fueron expulsados por quejarse con el árbitro del plato, Shane Livensparger, después de que Jesús Sánchez se ponchó buscando el segundo out de la quinta entrada.