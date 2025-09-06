Vladimir Guerrero Jr. mantiene el enfoque en la meta colectiva con los Blue Jays

El inicialista dominicano Vladimir Guerrero Jr. reiteró que su prioridad en la temporada con los Blue Jays de Toronto es llevar al equipo lo más lejos posible en la postemporada.

“La meta sigue siendo igual, trata de meternos lo más profundo en los play off y trata de ganarlo todo, jugando fuerte día a día y ver lo que puede pasar”, señaló el toletero, quien ha sido una de las piezas claves en la ofensiva canadiense.

Guerrero enfatizó que, sin importar el rival, cada partido tiene la misma relevancia en la recta final de la campaña. “Todas las series son buenas, no importa que sea contra los Yankees, todos los juegos valen, este es el último mes”, afirmó, resaltando la importancia de mantener la concentración en cada compromiso, más allá de la rivalidad divisional.

En lo personal, el quisqueyano aseguró sentirse en un buen momento ofensivo, aunque dejó claro que no se obsesiona con las estadísticas individuales.

“Mi bateo está bien, mis números también, ahora lo que estoy es enfocado en que el equipo siga ganando y no enfocarme en cosas personales”, expresó Guerrero, quien busca consolidarse como un líder tanto dentro como fuera del terreno.

Los Blue Jays han mostrado consistencia en las últimas semanas y se mantienen en la pelea dentro de la División Este de la Liga Americana, una de las más competitivas del béisbol.

El rendimiento de Guerrero, junto al de otros pilares de la alineación, ha sido determinante para mantener vivas las aspiraciones de Toronto de clasificar a la postemporada por segundo año consecutivo.

Con su madurez y compromiso, Guerrero Jr. se ha convertido en la voz principal de un clubhouse que combina talento joven y experiencia.

Para él, la meta está clara: dejar a un lado los logros personales y enfocarse en darle a los Blue Jays la oportunidad de soñar con un título que no consiguen desde 1993.