Karina Díaz: "Mi hijo es mi gran inspiración para seguir adelante"

A los 21 años, poco después de que su carrera deportiva dejaba atrás una estela brillante como juvenil para afrontar las exigencias de la etapa superior, Karina Díaz chocó de frente con algo que en ese momento estaba fuera de planes: Un embarazo.

Venía de bordear la excelencia como atleta juvenil y tenía el hambre de continuar estos logros tras escalar a lo más elevado del karate cuando su médico le anunció que un feto figuraba en su vientre.

Como era de esperarse aquella noticia fue de locura, más para una joven que estaba en su “prime” en el deporte y otro de sus grandes sueños en la vida ya comenzaba correr, que era su carrera de medicina, en la que cursaba el segundo semestre en la UASD.

“Fue un poco chocante porque cuando salí embarazada iniciaba el nivel más elevado de mi carrera, venía de ser bi campeona panamericana juvenil y se convirtió en una situación que tras conocerla tuve que alejarme de la disciplina por más de año y medio”, expresa las tres veces medallista panamericana, divididas en dos plata en Guadalajara y Toronto , 2011 y 2015, así como bronce en Lima 2019 en los 55 kilogramos.

Aunque por momentos pensó que todo se iría por la borda, encontró en su familia, el soporte emocional y principal sostén que le permitió mantener hacia adelante sus carreras y que su embarazo no se convierta en una especie de mortificación.

Karina Díaz en parte de su carrera como atleta. Al lado figura junto a su hijo cuando este comenzaba a hacer sus pininos en el judo.Fuente externa

Su mama fue gran

protectora

“Mi madre, Nancy Altagracia Medina (licenciada en educación física) fue sin dudas mi principal sostén, sabía de mis compromisos de representar al país al más alto nivel y me ayudó en todo lo que necesitaba”, expresó la ocho veces medallistas entre Panamericano y Centroamericano.

Su padre Domingo Arturo Díaz también le expresó que continuara hacia adelante, pero con la salvedad que encontrara espacio para los estudios, pues si interés fue el que sus tres hijos fuera profesionales. Jonathan Díaz, el mayor de todos es agrimensor y Erick culmina la carrera de ingeniería.

Su hijo Wilkin Arturo nació en 16 de mayo del 2009, permaneció inactiva durante seis meses, a los ocho viajó a Cuba para una especie de clasificar para los Centroamericanos de Mayaguez en el 2010, certamen en el que consiguió dos preseas de oro. Este desempeño se convirtió en el mejor relanzamiento para una carrera en que los éxitos estaban muy por encima de los sinsabores.

Permanecer poco tiempo con su vástago, no festejarle los cumpleaños en las fechas indicadas, estar tanto tiempo en la villa olímpica eran de las situaciones que mortificaban a la hoy retirada atleta. Pero su familia siempre estuvo ahí para llenar ese espacio, también encontró el apoyo de la Federación de Karate y el Creso.

Un futuro médico

Su hijo Wilkin hoy es un joven de 16 años, judoca, incluso con logros internacionales, practica el fútbol y lo mejor de todo cursa el 5to curso (3ro de bachillerato) y pose metas definidas: Ser médico cirujano ortopeda.

“Cuando veo que me dices esas cosas, con firmeza de lo que piensas estudiar, hasta se me engrifan los pelos y me digo a mi misma, que ha valido la pena los esfuerzos que hicimos para llevarlo hasta ahí”, sostiene la también propietaria de la escuela Karina Díaz escuela de karate. “Mi hijo es mi amigo, hacemos tareas juntos, yo le sirvo de sparring, me ayuda en la escuela, almorzamos juntos y muchas otras cosas más”, relata la hoy profesional graduada de sicología industrial.

En la actualidad, Karina labora en el Ministerio de la Juventud, como encargada de reclutamiento y selección. Hace poco fue reconocida por su brillante trayectoria en el deporte y como la gran profesional que ha sido en la educación.

Unos cuantos meses tiene laborando en en esa entidad, tras previamente hacerlo en el Ministerio de Deportes como analista, tuvo una carrera exitosa en los Juegos Militares en la que consiguió una veintena de preseas siendo parte del Ejército Nacional, institución a la que representó con dignidad y orgullo durante unos 20 años. Tras su retiro paso a ocupar las funciones de entrenadora del equipo de esa entidad, hecho que efectuó hasta este año. Este domingo, Karina y su hijo esperan cumplir una tradición de años que es festejar el Día de las Madres junto a sus padres en San Juan, donde como cada año le esperará un rico plato de chenchén, plato preferido del llamado Granero del Sur.