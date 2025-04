¡Cuánto nos falta por aprender! (Reminiscencia)

Hola Fiebruses. Parece mentira que el artículo de hoy lo escribiera el 2 de abril de 2014 (once años atrás), y que aún tenga vigencia. Quiero reproducirlo a ver si con ello pongo un granito de arena para la mejoría de nuestro golf. Arrancamos:

“En mi más reciente experiencia de juego a cubrir un evento privado pude advertir que, aunque hemos superado muchas barreras en términos de educación y comportamiento social - deportivo, todavía tenemos mucho que aprender y qué aplicar a nuestra vida personal, y por qué no, a nuestro golf. Usted podrá estar de acuerdo o no con la forma de ser de los "gringos", pero si algo destaca en ellos es cómo se conducen y se manejan en su vida regular en términos de respeto y consideración por el otro, lo cual llevan también al golf”.

“Destaca el hecho de que siempre llegan temprano y con tiempo. Esperan pacientemente su momento de salir a jugar, ni antes ni después de su hora indicada y reservada. Nadie quiere o intenta "colarse" con el fin de agilizar su salida, y todo el mundo espera su turno. Y ni hablar en el campo. "No Rush" ni llamadas al starter para que venga a agilizar un grupo que va lento. La idea es disfrutar su ronda de golf sin mayores complicaciones, pero lo más importante, sin molestar sus compañeros de juego (especialmente con las bocinas y la alta música que imperan hoy día, que por cierto, a veces es muy mala).”

“En el evento durante los dos primeros días estuvo lloviendo a cántaros y el campo indicó que se jugaba con política de carros solo en las vías de acceso o "cart path only" (CPO). Vi varios carritos en el medio del fairway, y claro, iban conducidos por criollos que entendían que tenían que llegar lo más cercano posible a su bola. Y las reglas de CPO? Bien gracias. Por eso entiendo que a veces nos merecemos la mala fama que tenemos en todas partes. El problema es que pagamos justos por pecadores. Organizar un evento de golf no es tarea fácil. Hay muchos cabos sueltos y solo con la ayuda y colaboración de los jugadores las cosas pudieran ser más llevaderas. Para su próximo compromiso de juego ponga de su parte. Si el organizador puso hora de inicio de juego, por ejemplo, a las 9, esté allí una hora antes para que pueda practicar y desayunar con calma. Si se le presenta un problema y no podrá asistir al torneo, dígalo con antelación para poder arreglar su foursome. Si le dijeron que el código de vestimenta (para fines de foto) es con pantalón negro, de por Dios, póngaselo. No nos haga la vida más difícil, y no sea el “patito feo” de la foto oficial.”

Pongamos más en uso el sentido común, y eso nos ayudará, no solo a tener una mejor experiencia en el campo, sino también a ser mejores personas. A los fairways!!