Juan Soto responde las consideraciones externadas por Aaron Judge

El nuevo jardinero de los Mets de New York, Juan Soto, estuvo al tanto de los comentarios que hizo su ex compañero el jardinero de los Yankees de New York, Aaron Judge, sobre su partida al otro lado de la ciudad.

Luego de jugar un año juntos y llevar a los Yankees de New York a su primera Serie Mundial luego de 14 años, Aaron Judge tuvo que ver cómo Juan Soto firmó el contrato más grande de la historia con los Mets de New York, ubicados al otro lado de la ciudad.

Una vez que ambos se reportaron a los entrenamientos de primavera, han tenido que responder ciertas preguntas. En una ocasión reciente, Aaron Judge le dijo a los medios que no estaba de acuerdo con la idea de que Juan Soto tendría más oportunidad de ganar en los Mets que en los Yankees.

“Es su opinión. Puede decir lo que quiera, yo estoy totalmente en desacuerdo con eso. No me sorprendió demasiado, creo que es ahí donde él quería estar” dijo Judge sobre Soto, quien dijo que tiene más oportunidad de ganar una Serie Mundial en Mets de New York.

Lo que Juan Soto respondió…

Soto fue abordado por la prensa para ver qué tenía para decir sobre lo que dijo Aaron Judge, a lo que este respondió diciendo lo siguiente:

¿Qué crees que [el juez] va a decir? Si le preguntas a los marlins, los marlins te van a decir que tienen la mejor oportunidad de ganar” dijo Soto.

Soto tiene razón, probablemente ningún jugador principal de un equipo se atrevería a decir lo contrario sobre su propio equipo. Sin embargo, el hecho de que Soto nunca tuviera una charla durante su agencia libre con nadie de sus excompañeros de los Yankees, deja la incertidumbre sobre si algo sucedió entre ambos jugadores estelares.

Además, Aaron Judge hizo un video acerca de los mejores momentos de los Yankees de New York durante la temporada 2024 y no colocó ningún video donde pueda aparecer Soto, lo que aumentó la incertidumbre sobre una posible mala relación entre Judge y Soto.

El cambio de equipo de Soto y sus declaraciones refuerzan la creciente rivalidad entre los dos equipos de Nueva York. Mientras los Yankees siguen apostando por su núcleo liderado por Judge, los Mets han armado un equipo con el objetivo de volver a la Serie Mundial, ahora con Juan Soto como una de sus principales figuras. La temporada promete estar llena de emociones y, sin duda, todos los ojos estarán puestos en los enfrentamientos entre estas dos franquicias.