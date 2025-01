La “desconexión” de Juan Soto con los jugadores de los Yanquis ya es asunto del pasado. Ya se hablan.

El nuevo jardinero de los Metros de Nueva York anunció que, hace pocos días se comunicó con el capitán del Bronx, Aaron Judge. Añadió que la relación entre él y el Juez siempre será especial por los buenos momentos que vivieron durante ese año.

“En el proceso no tuve comunicación con ellos pero luego que firmé sí. Hablé con algunos de mis ex compañeros, incluyendo Judge. Estoy muy contento de saber que ellos están ahí y saber que esa relación nunca se irá, siempre seguiremos siendo familia y amigos”, explicó Soto durante una conferencia de prensa otorgada a los medios nacionales en el salón de actos de los Tigres del Licey.

Video Soto y Judge ya hablaron



Luego de ser presentado por los Mets, Soto dijo que “no había conversado con ningunos de sus ex compañeros.

De manera pública, el recién nombrado MVP de la liga americana, Aaron Judge, dijo que quería que el jugador retorne a los Yanquis aunque tenga mejor sueldo que él.

En la puja por Juan Soto, los Yanquis ofrecieron 760 millones por 16 años y el zurdo eligió a los Metros, quienes le otorgaron 765 por 15, también incluye un bono de 75 millones por firmar.

“Mi abogado y yo nos sentamos y evaluamos todas las ofertas y al final elegimos lo más conveniente para mi familia y mi futuro. Con los Metros entiendo que tengo mejor chance de crecer y de salir hacia delante” sostuvo.

Sobre el trato recibido por los Yanquis, añadió que “yo me llevaba bien con todo el equipo, los directivos y jugadores, todos me trataron súper bien. Me siento conforme por las cosas que hicimos juntos, llegamos a una Serie Mundial juntos y eso no lo logran todos los peloteros”.

Con los bombarderos del Bronx, Juan Soto registró 41 cuadrangulares, bateó .288 y conectó 31 dobletes. Además recibió 129 boletos y quedó de tercer lugar en la carrera por el premio al Jugador Más Valioso.

Diez juegos en Lidom

Luego de firmar con el equipo del Queens, Juan Soto anunció que recibió un permiso para jugar 10 partidos con los Tigres del Licey.

El dominicano explicó que no sería para este año y que todo va a depender de cómo evolucione su salud.

“Ya se hizo lo ideal que era recibir el permiso de los 10 juegos, ahora es buscar el tiempo para entrar en el mejor momento para mí y para el equipo. Luego que termine este año vamos a analizar cuando me pondré la chaqueta azul”, sostuvo Soto Pacheco.

Soto llegó en horas de la tarde al estadio Quisqueya Juan Marichal con la misión de compartir con Leonardo Santana, un joven pelotero que tenía como sueño conocer a Juan José Soto.

Agradeció a la organización azul por el gesto con Santana.

Describió como algo especial el hecho de que los niños quieran compartir con él fuera del campo de juego.