Scott Boras se ganaría unos 38 millones de dólares en el acuerdo pactado por Juan Soto

El superagente Scott Boras no tuvo un invierno divertido la temporada pasada. Tres de sus principales clientes –Jordan Montgomery, Eduardo Rodríguez y Blake Snell– firmaron contratos a fines de la primavera y, como resultado, aceptaron acuerdos a corto plazo. Boras perdió influencia, algo que normalmente usa a su favor.

Al firmar un acuerdo con los Mets el domingo por la noche, Boras logró precisamente eso. El contrato de Soto vale $765 millones por 15 años. Los Yankees de Nueva York estuvieron cerca de lograrlo , ofreciéndole un AAV más bajo por 16 temporadas, pero en ese momento los dos equipos estaban discutiendo. Soto quería ser un Met, así que aceptó su dinero.

No sabemos la cantidad exacta de dinero que Boras ganará con el contrato de Soto, pero dada la cantidad de trabajo preliminar que realiza para todos sus clientes, especialmente alguien como Soto, imagina

La temporada baja 2024-25 ha servido como una especie de arco de redención para el agente más famoso del béisbol. Snell, que se quedó con Boras a pesar de que no tenía contrato, firmó un acuerdo a largo plazo una semana antes que Soto con los Dodgers de Los Ángeles.

Durante mucho tiempo se rumoreó que Soto quería firmar antes de las reuniones invernales. Según un artículo de Forbes de 2022 , Boras les cobra a sus clientes más del 5 por ciento de su contrato. Puede que eso no parezca mucho hasta que hagas los cálculos. Si nos basamos en el acuerdo base de 765 millones de dólares, eso significa que, a lo largo del contrato de Soto, Boras también podría ganar más de 38.250.000 dólares. Ahora bien, se desconoce cómo se pagará esa suma y quién recibirá esa suma global. Boras no trabaja solo, tiene una agencia llamada The Boras Corporation, por lo que gran parte de ese dinero podría volver a la empresa en lugar de ir directamente a su bolsillo.