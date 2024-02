Ohtani pega jonrón e ilusiona con su debut de pretemporada con los Dodgers

El japonés Shohei Ohtani salió este martes al terreno del Camelback Ranch, hogar de pretemporada de los Dodgers, donde conectó un jonrón ante los Medias Blancas de Chicago en su primer juego con el conjunto de Los Ángeles.

Ohtani, quien en diciembre pasado firmó un pacto récord de 700 millones de dólares por 10 temporadas con los Dodgers, agotó tres turnos al bate, en los que disparó un jonrón de dos carreras y tuvo que ver con tres de las anotaciones del equipo.

Ovacionado por los presentes, Ohtani llegó al plato en el primer episodio ante Garrett Crochet, quien le abrió la cuenta con un lanzamiento en curva ante el cual el potente bateador logró detener el bate para la primera bola.

El zurdo de los Medias Blancas le repitió el mismo picheo, que el japonés falló con un poderoso swing; frente al siguiente lanzamiento, el estelar de los Dodgers conectó un batazo fuera de juego por la zona de la primera base, y concluyó siendo ponchado con una recta que dejó pasar y que el árbitro decretó como tercer strike, para terminar el primer turno al bate en un juego de la nueva estrella de Los Ángeles desde septiembre del año pasado.

En su segunda visita a la caja de bateo, en el tercer episodio, Ohtani se encargó de igualar las acciones (1-1), al disparar un rodado al segunda base para eliminación doble, ante el relevista Justin Anderson, permitiendo que el panameño José Ramos anotará desde la antesala.

El poderoso detonar de su bate llegó en el quinto acto cuando en cuenta completa logró pegarle a un picheo del relevista Dominic Leone, y envió la pelota sobre la pared del jardín izquierdo, con ramos en las bases, para acercar a los Dodgers en el marcador (3-4).

Tras esa tercera aparición con el madero, Ohtani fue sustituido por Hunter Feduccia, quien ocupó su lugar como bateador designado.

El bateador designado de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani (17), saluda al entrenador de bateo de los Medias Blancas de Chicago, Marcus Thames, antes de un partido de béisbol de entrenamiento de primavera en Phoenix, el martes 27 de febrero de 2024.Ashley Landis

Al concluir su participación, Ohani se mostró satisfecho y resaltó la importancia de haber estado en el terreno y terminar su actuación sin molestias.

“Definitivamente me sentí bien en el plato, me sentí mejor cada vez que me levantaba a batear. Estamos yendo en la dirección correcta", detalló el dos veces Jugador Más Valioso, quien indicó que, al conectar su cuadrangular, pensó que la pelota no se iría, ya que el batazo le pareció que salió con demasiada altura.

En un orden ofensivo que proyecta lo que sería la alineación de los Dodgers en la temporada de Grandes Ligas, Ohtani ocupó el segundo lugar, detrás de Mookie Betts y justo por delante de Freddie Freeman, formando el tridente de ganadores del premio al Jugador Más Valioso en la punta del ataque del equipo que dirige Dave Roberts.

"Como entrenador, empiezas a tratar de formular una alineación y ves cómo se ve en el papel. Sientes un gran brillo en tu rostro cuando miras a Ohtani, Freeman y Betts. Siento que tener a Shohei bateando frente a Freddie creará muchas anotaciones desde la primera base, una posible amenaza de robo de base”, expresó Roberts sobre la decisión de alinearlos de esta manera en el ataque de los Dodgers.

La alineación titular del encuentro la completaron Will Smith, Max Muncy, el dominicano Teoscar Hernández, Jason Heyward, el venezolano Miguel Rojas y el panameño José Ramos.

Al final del camino los Dodgers lograron la victoria 9-6 y, con su actuación de este martes, Ohtani pone la mirada en el primer partido de la temporada el próximo 20 de marzo, en Seúl, Corea del Sur, ante los Padres de San Diego.