Dwayne 'La Roca' Johnson obtiene los derechos de su apodo

Es un nombre que se ha convertido casi en sinónimo de lucha libre profesional, pero su portador, Dwayne Johnson, nunca ha sido propietario legal de "The Rock" (La Roca).

Eso cambiará bajo un nuevo acuerdo con WWE según el cual Johnson también se unirá a la junta directiva de TKO Group, la compañía de deportes y entretenimiento que alberga a WWE y UFC.

"The Rock" es un nombre que se deriva del padre de Johnson, el miembro del Salón de la Fama de la WWE Rocky Johnson, quien fue el primer campeón negro en la historia de la WWE (junto con su socio Tony Atlas), según la WWE.

Johnson, en una entrevista en CNBC, no quiso discutir el valor financiero del acuerdo con WWE, pero dijo que el nombre "The Rock" significa mucho para él personalmente.

“Le debo todo a ese nombre”, dijo Johnson. “Sin ese nombre no habría carrera de lucha libre. No habría una carrera en Hollywood”.

Johnson, una estrella de cine y lucha libre, tiene una cartera de negocios que incluye su productora Seven Bucks Productions, la marca de tequila Teremana Tequila, la compañía de bebidas energéticas ZOA Energy, la marca de ropa Project Rock y la United Football League.

Johnson dijo en CNBC que esta será la primera vez que formará parte de la junta directiva de una empresa que cotiza en bolsa.

“Estoy muy motivado para ayudar a continuar expandiendo globalmente nuestros negocios de TKO, WWE y UFC como líderes mundiales en deportes y entretenimiento, mientras represento con orgullo a tantos atletas y artistas fenomenales que se presentan todos los días trabajando duro con sus propias manos para hacer realidad sus sueños y cumplir con nuestras audiencias”, dijo Johnson en una declaración preparada. "He estado allí, todavía estoy allí y esto es para ellos".

TKO Group Holdings Inc. dice que el nombramiento de Johnson en la junta directiva, a partir del martes, refleja su "compromiso de ofrecer valor a largo plazo y un desempeño sólido para los accionistas a través de iniciativas de crecimiento estratégico tanto en UFC como en WWE".

Johnson comenzó su carrera de lucha libre en la WWE en 1996. El luchador de tercera generación se hizo famoso por sus rivalidades con luchadores como "Stone Cold" Steve Austin y Triple H y su maniobra final, The Rock Bottom, según su biografía en el sitio web de la WWE. Ha ganado ocho campeonatos de la WWE, tiene una autobiografía superventas del New York Times, "The Rock Says", y protagonizó películas como "Fast X", "Black Adam", "Jungle Cruise" y "Jumanji: Welcome to the Jungle".

Johnson apareció recientemente en los programas de televisión “Smackdown” y “Raw” de World Wrestling Entertainment Inc., y circulan rumores de que podría competir en WrestleMania de este año.

"Estoy encantado de asociarme con Dwayne y darle la bienvenida a su inmenso talento a la junta directiva de TKO", dijo el director ejecutivo de TKO, Ariel Emanuel, en una declaración preparada. "Dwayne aporta una increíble trayectoria en la creación de contenido y la construcción de marcas de consumo reconocidas a nivel mundial, y desempeñará un papel clave en la realización de nuestras ambiciones de TKO".

TKO también anunció el martes que Brad Keywell se convertirá en miembro de la junta. Keywell ha cofundado y dirigido varias empresas, incluidas Groupon, Echo Global Logistics, MediaOcean y Uptake Technologies, donde actualmente es fundador y presidente ejecutivo.

Las incorporaciones de Johnson y Keywell aumentarán la junta directiva de TKO de 11 a 13 miembros.

Las acciones de TKO Group subieron más del 19% en las operaciones de la mañana después de que TKO anunciara que el programa de televisión semanal de la WWE, “Raw”, se trasladará a Netflix el próximo año como parte de un importante acuerdo de transmisión por valor de más de 5 mil millones de dólares.