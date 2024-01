El campeón mundial canadiense Shawn Barber fallece a los 29 años por complicaciones médicas

Shawn Barber, poseedor del récord canadiense de salto con pértiga y campeón mundial de 2015, murió por complicaciones médicas. Tenía 29 años.

Barber murió el miércoles en su casa en Kingwood, Texas, confirmó su agente, Paul Doyle, a The Associated Press. Aún no se conocía la causa de la muerte. Barber había estado experimentando problemas de salud.

"Más que un atleta increíble, Shawn era una persona de tan buen corazón que siempre ponía a los demás por delante de él", dijo Doyle el jueves. "Es trágico perder a una persona tan buena a una edad tan joven".

Barber fue un destacado saltador con pértiga en la Universidad de Akron, donde capturó campeonatos consecutivos de la NCAA bajo techo en 2014 y 2015. También ganó la corona de la NCAA al aire libre en 2015, antes de llevarse el oro ese mismo verano en los Juegos Panamericanos. Barber llevó una ola de impulso a los mundiales esa temporada en Beijing. Se llevó el oro ante el alemán Raphael Marcel Holzdeppe.

Un año después, Barber llegó a la final de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en un evento de salto con pértiga que ganó el brasileño Thiago Braz.

El mejor salto de Barber fue de seis metros (19 pies, 8 ¼ pulgadas) el 15 de enero de 2016, en Reno, Nevada. Su marca sigue siendo el récord canadiense.

Le sobreviven su madre, Ann; padre, Jorge; y hermano, David.