A lo largo de dos partidos de esta Copa Mundial FIBA, los jugadores que lideran el equipo de baloncesto de EE. UU. en anotaciones, rebotes, asistencias, robos y tiros bloqueados comparten algo en común.

No son principiantes.

No es exactamente un tamaño de muestra abrumador, pero esos datos estadísticos (cómo los “jugadores de banco” están aportando un montón de números) arrojan mucha luz sobre lo que motiva a este equipo estadounidense. A nadie le importa lo que hay en la hoja de estadísticas. Todos desempeñan un papel, titulares o no, y así es exactamente como USA Basketball quería que funcionara esta plantilla cuando se formó.

“Cuando usas este uniforme, cuando juegas para el equipo de EE. UU., es mucho más grande que tú”, dijo el base reserva estadounidense Tyrese Haliburton. “Entonces, debes entender eso y comprender a las leyendas que surgieron del banco antes que nosotros. No somos mejores que ellos. Tienes que entenderlo y entender que eso es parte de construir una cultura aquí para el equipo de EE. UU. Han podido hacer eso en los últimos años y por eso estamos tratando de continuar con eso”.

El tiene razón. Hay una historia de esto.

Jayson Tatum no fue titular en ningún partido de los Juegos Olímpicos de Tokio hace dos veranos. Carmelo Anthony no fue titular en ningún partido en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, y aun así anotó 37 puntos en sólo 14 minutos en uno de esos partidos, contra Nigeria en una de las mejores actuaciones de la historia de USA Basketball. Dwyane Wade lideró al equipo olímpico de 2008 en anotaciones en Beijing y salió desde el banquillo en los ocho partidos. Charles Barkley no fue titular en la mitad de los partidos del Dream Team original en Barcelona en 1992.

Todos formaron parte importante de equipos ganadores de medallas de oro, y esos son sólo algunos ejemplos. Esto es lo que USA Basketball pide a los jugadores invitados a formar parte de la selección nacional: Preséntate, deja tu ego en casa y sé parte de algo más grande que tú.

“Puedo simplemente salir, causar estragos y luego descansar”, dijo el ala estadounidense Josh Hart, otro jugador que viene de la banca para este equipo. “Estoy bien, hombre. Estoy aquí jugando duro, dando buena onda. Les dejaré hacer la carga pesada en la ofensiva. Realmente no me importa si empiezo o no. Sé que voy a conseguir minutos y cuando los tenga mi trabajo es salir y hacer que esos minutos cuenten. Es divertido."

Una vez más, han sido sólo dos juegos. Estados Unidos espera tener seis más por jugar en su camino hacia el oro, pero las estadísticas hasta este momento ciertamente sugieren que el altruismo del que los estadounidenses han hablado durante todo el verano es más que simples palabras.

Paolo Banchero (14,5) lidera al equipo en el Mundial en puntos por partido. Hart (7,5) lidera en rebotes por partido. Austin Reaves (6,0) lidera en asistencias por partido, así como en robos por partido (2,5). Haliburton y Banchero son los líderes en tapones con 2,0 por partido.

Salidas combinadas de ese grupo este verano, incluyendo incluso los cinco juegos de exhibición: Cero.

“Quiero decir, no son una segunda unidad real. Son una primera unidad disfrazada”, dijo el pívot titular estadounidense Jaren Jackson Jr. “Están haciendo todo lo que tienen que hacer. Realmente no puedo pedirles más. Cuando entran, traen energía y salen corriendo. Es como 'Showtime' y estás viendo un programa completo. Entonces, es un buen espectáculo para los fanáticos. Yo también puedo verlo. Es realmente agradable”.

De los 12 jugadores en la plantilla de Estados Unidos, 10 iniciaron al menos la mitad de sus partidos en la NBA la temporada pasada. Las excepciones son Reaves (quien se convirtió en titular a finales de año para Los Angeles Lakers) y Bobby Portis, quien juega minutos de nivel titular en Milwaukee y tiene un papel muy importante para los Bucks; además, es el único jugador en este equipo. con un anillo de campeonato de la NBA.

Salir desde la banca no es algo a lo que la mayoría de los reservas estadounidenses aquí estén acostumbrados. El entrenador estadounidense Steve Kerr ha utilizado los mismos primeros cinco en todos los partidos de este verano (Jalen Brunson, Anthony Edwards, Brandon Ingram, Mikal Bridges y Jackson Jr.) pero por lo general tiene una unidad completamente nueva en la cancha más adelante en el primer cuarto. Es una situación en la que todos ganan: muchos jugadores juegan, los 'titulares' no se desgastan (nadie ha promediado ni siquiera 22 minutos por partido hasta ahora en la Copa Mundial), y Estados Unidos puede demostrarlo. fuera de su profundidad.

"Con el talento que tenemos, del 1 al 12, independientemente de quién sea, tenemos posibilidades contra cualquiera", dijo Reaves. “La primera unidad desgasta muy rápido a los oponentes debido al tipo de baloncesto que jugamos. Jugamos rápido. Defensa física. Entonces, cada vez que entramos en el juego, nuestro objetivo es aumentar la intensidad y tratar de desgastar a los equipos”.

NOTAS: Estados Unidos tuvo libre el martes, sin práctica formal. ... El equipo (2-0) termina la fase de grupos el miércoles contra Jordan, luego tiene partidos de segunda ronda el viernes y domingo.