La NBA está investigando las razones por las que James Harden llamó mentiroso al presidente de los Philadelphia 76ers, Daryl Morey, dijo el sábado una persona con conocimiento de los detalles.

Es probable que la liga busque determinar si se le hizo alguna promesa a Harden que hubiera violado las reglas del tope salarial.

Las sanciones podrían ser posibles, dijo la persona a The Associated Press. La persona habló bajo condición de anonimato porque la investigación no ha sido anunciada públicamente.

Fue informado por primera vez por ESPN.

Harden recogió su opción de contrato de $35.6 millones para la próxima temporada en junio, aparentemente con la esperanza de que la organización lo intercambie. Sin embargo, los 76ers no han encontrado un acuerdo que les guste para el MVP de la NBA de 2018 que lideró la liga en asistencias la temporada pasada.

El frustrado Harden luego hizo sus comentarios sobre Morey, con quien también jugó durante sus mejores temporadas en Houston, en un evento promocional en China.

“Daryl Morey es un mentiroso y nunca seré parte de una organización de la que él es parte”, dijo Harden en el evento. “Permítanme decirlo de nuevo: Daryl Morey es un mentiroso y nunca seré parte de una organización de la que él es parte”.