Aaron Rodgers se va a los Jets de Nueva York

AP

Nueva York

Después de seis semanas de espera, Aaron Rodgers deja atrás su ilustre trayectoria en Green Bay y el quarterback se muda a la Gran Manzana, donde le esperan inmensas expectativas.

Los Jets de Nueva York han alcanzado un acuerdo para adquirir al cuatro veces Jugador Más Valioso de la NFL en un canje con los Packers, informó una persona al tanto de las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press el lunes bajo la condición de no ser identificada, ya que los equipos aún no habían oficializado el traspaso.

Rodgers, de 39 años, dedicó varios días en febrero para contemplar su futuro, aislándose en Oregon. Al mismo tiempo, los aficionados y medios de prensa no paraban de conjeturar sobre su siguiente destino.

Reapareció y siguió meditando hasta que el 10 de marzo decidió que quería seguir jugando — y lo haría para los Jets.

El mariscal de campo y el resto de la NFL tuvieron que esperar mientras los Packers y Jets finalmente completaron el canje.