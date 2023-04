Vladimir Guerrero Jr reitera que nunca jugaría para los Yankees

La superestrella de Grandes Ligas Vladimir Guerrero Jr reiteró este viernes que nunca vestirá los colores de los Yankees de Nueva York, afirmando que se trata de una decisión personal que no cambiará.

El dominicano, que juega para los Azulejos de Toronto, añadió que también se trata de una decisión que viene de familia, aunque no dio elaboró más sobre ese tema.

“Lo que digo es que son cosas personales, ¿me entiendes? Son cosas personales y creo que ha venido con mi familia. Esa es mi decisión y nunca la cambiaré”, dijo el estelar primera base a periodistas.

Vladimir Guerrero Jr (via interpreter) on his off-season comments that he would never play for the Yankees pic.twitter.com/1qmEasjb4z