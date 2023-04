Los jugadores de la MLB encuentran menos tiempo para charlas triviales con el reloj de lanzamiento

AP

Denver

El plato de home solía ser un lugar donde el sociable Brandon Crawford se relacionaba con los receptores y los árbitros. Solo una conversación informal para ponerse al día: ¿Cómo está la familia? ¿Qué pasa? Esa clase de cosas.

En estos días, el jugador de cuadro de los Gigantes de San Francisco mantiene la charla al mínimo. Simplemente, no hay tiempo libre para una pequeña charla mientras estás en un reloj de campo.

Porque esos 15 segundos entre lanzamientos, 20 cuando alguien está en la base, pasan rápido en el plato. La sanción por la charla ociosa podría ser severa: un golpe cantado al bateador.

La hora social solo tiene que esperar.

“Tienes que encontrar un momento diferente para entablar tus conversaciones, ya sea antes del juego o yendo a cenar o desayunar”, dijo Crawford.

El reloj de lanzamiento no solo ha hecho que el béisbol sea más rápido. Ahora también es más tranquilo. No hay una posibilidad real de hablar de negocios en las bases con excompañeros de equipo, buenos amigos o árbitros. Los bateadores solo tienen 30 segundos entre turnos al bate para prepararse.

El mánager de los Dodgers, Dave Roberts, ni siquiera puede imaginar las huelgas que le habrían pedido si hubiera estado jugando bajo estas reglas. Es bien conocido por su personalidad afable y siempre saludaba al árbitro del plato cuando bateaba, junto con el receptor. También lo llevaría directamente a las bases cuando subiera a bordo.

“A algunos muchachos les cuesta un poco más”, dijo Roberts sobre reducir las conversaciones. “Creo que los saludos y cosas así deben minimizarse más”.

Roberts bromeó diciendo que podría elaborar una estrategia en torno a su don para la charla, tal vez involucrar a los jugadores que conoce antes de que profundicen en la caja.

“Trata de llamar su atención y haz que el reloj funcione”, bromeó Roberts.

Sin embargo, los jugadores comienzan a darse cuenta de que el silencio es oro. Esta no es una llamada social cuando dan un paso al frente. No pueden darse el lujo de quedarse atrás 0-1 en el conteo.

La semana pasada, el toletero de los Padres, Manny Machado, se convirtió en el primer jugador expulsado en una discusión que siguió a una violación del reloj de lanzamiento, que conlleva una sanción de un strike automático para los bateadores y una bola automática para los lanzadores. No fue por hablar, sino que pensó que había pedido un tiempo fuera cuando el reloj de lanzamiento se redujo a ocho segundos, la fecha límite para que los bateadores estén alertas al tipo en el montículo.

Una advertencia, sin embargo, de que cada segundo importa.

“Todo son negocios”, dijo el jardinero de los Gigantes Joc Pederson.

El primera base de los Rangers, Nathaniel Lowe, una vez recibió un consejo amistoso del árbitro Joe West: Salude a cada árbitro por su nombre de pila y converse un poco.

Es una guía que Lowe se tomó muy en serio. Es una guía que ahora es difícil de seguir.

“Parece que estoy más preocupado por, '¿Estoy enfrentando al lanzador con 14, 12 segundos? ¿Debería tener el pie en el acelerador?'”, explicó Lowe. “Creo que el reloj de lanzamiento definitivamente le quita el aspecto social”.

Sepa esto sobre Dominic Smith: no será tan atractivo en la primera base esta temporada. El hábil jugador de los Nacionales de Washington tampoco pretende ofenderse por el trato silencioso.

"Estoy tratando de patear el trasero de la gente, supongo, para no hablar tanto como solía hacerlo", dijo Smith con una sonrisa. “No me importa no hablar con los chicos de allí. Me gusta estar en mi propio espacio, pensando en el juego, tratando de encontrar formas de ayudarnos a ganar”.

El lanzador de los Dodgers, Dustin May, nunca entendió del todo cómo hablar con la oposición durante un juego.

“Una vez que crucé la línea, realmente no hablé con nadie” en el otro equipo, dijo May.

Considere a May un fanático de las nuevas reglas. Los bateadores no pueden salir tanto para volver a abrocharse los guantes de bateo una y otra vez.

“Nos paramos en el montículo para siempre esperándolos”, dijo May. “Ahora están un poco obligados a entrar. Ahora están a nuestro ritmo”.

El primera base de los Rockies, CJ Cron, también prefiere el ritmo más rápido . Puede darse el lujo de ser un poco más antisocial debido a la falta de tiempo.

"No soy muy conversador allí", dijo Cron. “Solo di, '¿Qué pasa?' y luego seguir con mi vida”.

La falta de conversación en las bases en realidad puede alimentar más rivalidades, o al menos ese es el pensamiento del jugador de cuadro de los Dodgers, Max Muncy.

“Porque no tienes la oportunidad de conversar con la gente y no llegas a conocer tanto a la gente”, dijo Muncy. "¿Tal vez hay una posibilidad de eso?"

Pero lleva un tiempo acostumbrarse. Crawford saludaba al árbitro detrás del plato antes del juego y al receptor cuando entraba en la caja. Era casi parte de su rutina.

Los tiempos han cambiado.

"Es tal la prisa desde el círculo de espera hasta el plato que no tienes tiempo para hacer eso", dijo Crawford. “Diré eso muy rápido mientras camino. Pero no hay más conversaciones después de eso”.

Eso es bueno, dijo el manager de los Giants, Gabe Kapler.

“No me gusta ver a los jugadores hablando con el primera base y los árbitros”, dijo Kapler. “Espero que se borre con el tiempo”.

Sin embargo, algunos jugadores simplemente disfrutan manteniendo conversaciones mientras sostienen a los corredores.

“Si conozco al tipo o si tengo una buena relación con él, seguro, absolutamente”, dijo el primera base de los Mets, Pete Alonso. “Si es como un silencio incómodo, no es divertido”.