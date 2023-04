NBA abre investigación sobre la decisión de Mavericks de sentar a sus jugadores estelares

AP

La NBA quiere saber por qué los Dallas Mavericks retuvieron a varios jugadores clave en su penúltimo partido de la temporada, incluso cuando el equipo todavía tenía una posibilidad matemática de llegar al torneo de entrada.

Funcionarios de la NBA abrieron una investigación el sábado sobre la toma de decisiones de los Mavericks en torno al partido del viernes contra los Bulls de Chicago, en el que Dallas sentó a Kyrie Irving durante todo el partido y a Luka Doncic durante la mayor parte del encuentro. Los Mavericks desperdiciaron una ventaja de 11 puntos en el último cuarto y perdieron, siendo eliminados de la consideración de postemporada.

Ese resultado también podría ayudar a asegurar que Dallas tenga una selección de los 10 mejores en el draft este verano, y con ello, potencialmente un 4.5% de posibilidades de ganar la lotería y tener la oportunidad de seleccionar al fenómeno francés Victor Wembanyama.

“La NBA inició hoy una investigación sobre los hechos y circunstancias que rodearon las decisiones de la lista de los Dallas Mavericks y la conducta del juego con respecto al juego Chicago Bulls-Mavericks de anoche, incluidas las motivaciones detrás de esas acciones”, dijo el portavoz de la liga Mike Bass.

Las sanciones potenciales no están claras, aunque el comisionado Adam Silver dejó en claro antes de que comenzara la temporada que la liga no toleraría ningún intento obvio de fallar.

“Sé que muchos de nuestros equipos de la NBA están salivando ante la idea de que potencialmente a través de nuestra lotería podrían obtener (Wembanyama), por lo que todos deberían competir muy duro la próxima temporada”, dijo Silver en octubre.

El entrenador de Dallas, Jason Kidd, dijo antes del juego que la decisión de sentar a los jugadores fue tomada por “la organización”, y mencionó que sus jefes, el propietario Mark Cuban y el gerente general Nico Harrison, también la tomaron después del juego.

Dallas tenía a Irving, Tim Haradaway Jr., Maxi Kleber, Josh Green y Christian Wood para el juego del viernes, y limitó a Doncic a aproximadamente una cuarta parte del juego antes de sacarlo por el resto de la contienda. Doncic jugó brevemente en una noche que rindió homenaje a su Eslovenia natal, con los Mavericks entregando bufandas de recuerdo con el tema de Eslovenia a los primeros 3500 fanáticos que asistieron. Salió a menos de un minuto del segundo cuarto.

Los Mavs mencionaron la recuperación de la lesión en el pie derecho de Irving, la recuperación de la lesión en el tendón de la corva derecha de Kleber, el dolor en el tobillo izquierdo de Hardaway y el descanso de Wood y Green. Los cinco de esos jugadores, más Doncic, jugaron el miércoles en la victoria de Dallas sobre Sacramento.

“La organización tomó esta decisión”, dijo Kidd antes del partido del viernes, y luego agregó: “tenemos que guiarnos por eso”.

Después del juego, Kidd agregó: “Este es quizás un paso atrás, pero espero que conduzca a seguir adelante. ... Estas son decisiones que toman mis jefes y tenemos que seguirlas y confiamos en que Cuban y Nico van a juntar las piezas para ponernos en una posición para ganar un campeonato. Y eso recién comienza el proceso hoy”.

Esta no es la primera vez que los Mavericks llaman la atención de la NBA cuando se trata de tanquear.

La NBA multó a Cuba con 600.000 dólares en febrero de 2018 por comentarios sobre hundirse durante un podcast con el jugador del Salón de la Fama del Baloncesto Julius Erving, que el comisionado Adam Silver calificó como “declaraciones públicas perjudiciales para la NBA”. Los Mavericks estaban bien encaminados hacia lo que se convirtió en una temporada 24-58 cuando Cuban habló con Erving y discutieron el tanque.

Luego, Cuban reconoció a The Associated Press que se “ganó” la multa. “Me emocioné hablando con el Dr. J y dije algo que no debería haber dicho”, dijo a la AP en ese momento.

Dallas, para ser justos, estaba en una situación difícil para el último puesto de play-in en el Oeste de todos modos antes del viernes, y vencer a los Bulls habría extendido las esperanzas de postemporada pero no habría garantizado nada. Necesitaba ganar el viernes y el domingo y esperar que Oklahoma City perdiera ante Memphis el domingo, solo para obtener el puesto número 10 y aún necesitaban dos victorias más como visitantes en juegos de play-in para llegar a una serie de Ronda 1 contra Denver.

No llegar al torneo de play-in ayuda a las posibilidades de Dallas de reclamar nada menos que la selección No. 10 en el draft de este verano, lo cual es importante. Si la selección de los Mavs está entre la número 1 y la número 10, Dallas se la queda. Si es el No. 11 o más profundo en el draft, se transfiere a Nueva York como parte de la compensación acordada en el intercambio de Kristaps Porzingis en 2019.

La investigación de la NBA se produce pocos días después de que la liga negara una protesta de los Mavericks por una secuencia confusa que condujo a una canasta indiscutible para Golden State en una victoria por dos puntos de los Warriors en un juego el mes pasado.

Esa derrota fue parte de una caída libre de los Mavericks, que eran cuartos en el Oeste a mediados de febrero y esperaban convertirse en contendientes al título después de cambiar a Irving para que jugara junto a Doncic en una cancha trasera repentinamente estelar.

Pero los Mavericks han tenido marca de 7-17 en sus últimos 24 juegos, y solo queda el final del domingo, ahora sin sentido, contra San Antonio.