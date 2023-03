Próxima edición del Clásico Mundial de Béisbol se celebrará en marzo 2026

AP

Miami, Estados Unidos

El Clásico Mundial de Béisbol regresará para su sexta edición en marzo de 2026, y los organizadores concluyeron que el entrenamiento de primavera sigue siendo un mejor momento que después de la Serie Mundial o en medio de la temporada de las Grandes Ligas.

Hablando antes de la final del martes por la noche entre Estados Unidos y Japón, el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred, dijo que se debe persuadir a los propietarios y gerentes generales de la MLB para que pongan a disposición de los equipos nacionales más lanzadores estelares.

Desde su lanzamiento en 2006, el CMB se ha jugado en marzo, antes del día de apertura del club en MLB, Japón y Corea del Sur.

“Hemos hablado sobre el tiempo hasta que te duela la cabeza”, dijo Manfred. “Simplemente no hay un momento perfecto. Realmente no puedes hacerlo después de los playoffs porque muchos jugadores han estado abajo. Hemos hablado de algo a mitad de temporada. Creo que, en general, aunque no es perfecto, este es probablemente el lugar adecuado para ello”.

Muchos equipos de la MLB bloquearon la participación de los lanzadores, queriendo que se concentraran en prepararse para el comienzo de la temporada.

“Desde una perspectiva competitiva, creo que lo más importante es que necesitaremos seguir trabajando, particularmente con nuestros clubes, sobre el lanzamiento”, dijo Manfred. “Obviamente, son grandiosos los muchachos que hemos tenido, pero creo que me gustaría ver cuerpos de lanzadores que sean de la misma calidad que nuestros jugadores de posición”.

“Lanzar en una situación de alto apalancamiento como esta, eso realmente ayuda a los jugadores a desarrollarse, el No. 1”, agregó. "No. 2, que dotemos de personal a los equipos de manera que los lanzadores se utilicen de manera adecuada y que el personal del WBC se comunique con los clubes sobre lo que sucede con los jugadores individuales y tomen buenas decisiones”.

El mánager estadounidense Mark DeRosa dijo que les dijo a los clubes que nunca permitiría que un lanzador calentara dos veces en el bullpen el mismo día. Una vez un lanzador calienta, tendría que entrar al juego ahí mismo o no ser usado.

Dos jugadores All-Stars se lesionaron durante el CMB. El cerrador de los Mets, Edwin Díaz, se lesionó una rodilla durante una celebración posterior al juego con Puerto Rico la semana pasada y se sometió a una cirugía que puso fin a la temporada. El segunda base de Houston, José Altuve, se fracturó el pulgar derecho al ser golpeado por un lanzamiento y necesita una operación que lo mantendrá fuera de juego por un período aún por anunciar.

“Creo que quizás el mejor testimonio es cómo los jugadores, después de la desafortunada lesión que tuvo Díaz, salieron y hablaron en apoyo del torneo”, dijo Manfred. “Es una indicación de que realmente se preocupan por el evento”.

Dijo que el CMB continuará asumiendo el seguro de los jugadores que participan con sus selecciones nacionales.

“No se puede jugar este evento sin asegurar a los jugadores”, dijo. “Es suficiente que los equipos se arriesguen a que alguien se vaya a caer, pero luego digan, oh, por cierto, tienes que pagar por ello, no creo que sea justo”.

Manfred está abierto a regresar a Puerto Rico o posiblemente jugar en la República Dominicana. Cada edición del CMB incluye juegos en Japón. Puerto Rico fue anfitrión en 2006, '09 y 13, México en '2009 y '17, Taiwán 2013 y este año y Corea del Sur en 2017.

A diferencia de la Copa del Mundo de fútbol, no tiene la intención de que el CMB se convierta en un evento más grande que los playoffs y la Serie Mundial de la MLB.

“No preveo ni quiero que el torneo sea más grande que nuestro formato tradicional”, dijo. Creo que la Serie Mundial siempre va a ser la Serie Mundial, pero no lo veo como una propuesta de esto o lo otro. Este es un tipo diferente de competencia. Lo hacemos para hacer crecer el juego e internacionalizarlo”.