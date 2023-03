¿Apoyar o no a Cuba en el Clásico? El nuevo debate en redes sociales

EFE

La Habana, Cuba

Decenas de disidentes y activistas cubanos fueron señalados en redes, de la noche a la mañana, como "castristas". ¿Qué sucedió? Que apoyaron al equipo Cuba en el Clásico Mundial del Béisbol, donde la novena ha logrado su mejor resultado en 17 años.

El avance de la selección -que por primera vez cuenta con tres jugadores activos en las Grandes Ligas (MLB)- a la semifinal de este domingo se ha convertido en una pelota caliente.

Desde el arranque del torneo se gestó el rechazo hacia la escuadra en algunos sectores disidentes, quienes auparon la idea de que seguir al equipo equivalía a apoyar al Gobierno cubano. Además, el partido se juega en Miami, donde reside el grupo más nutrido del exilio.

PELOTA POLITIZADA

"En Cuba todo se rige por el Gobierno. La Federación Cubana de Béisbol (FCB) es un brazo del (estatal) Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) y su presidente lo escoge el presidente de Cuba. Quien dirige el deporte es el Partido Comunista", censuró Daniel de Malas, CEO del sitio especializado Swing Completo en entrevista con EFE.

Muchos al igual que De Malas subrayan que los cubanos en la MLB -incluso leyendas como Orlando 'el Duque' Hernández- han quedado en el ostracismo en el discurso oficial, tras abandonar la FCB.

Por ejemplo, Yoenis Céspedes, exestrella de los Mets de Nueva York e integrante de este equipo Cuba, llegó a EEUU en 2011 después de salir ilegalmente de la isla en una lancha hacia República Dominicana.

La Federación intentó -sin éxito- contar con otros 'cracks' de Grandes Ligas como José Dariel Abreu y Yordan Álvarez, quien formó parte del esfuerzo frustrado por crear una selección cubana ajena a la FCB.

"Ninguno de los peloteros que están hoy jugando con la FCB ha tenido un discurso claro en contra del Gobierno o de la federación o a favor del pueblo cubano o de los presos políticos", concluyó De Malas.

Sin embargo, no todos los disidentes han tomado la misma bandera.

"No me gusta para nada la idea que tratan de propagar de que estar a favor del equipo Cuba por pasión deportiva sea sinónimo de estar apoyando al Gobierno", declaró a EFE el artista visual y disidente Julio Llópiz-Casal.

Al respecto, el periodista Carlos Manuel Álvarez escribió en la revista independiente El Estornudo:"¿Por qué el exilio le regala el país al régimen? En principio, Nicaragua y Venezuela se hallan en una situación similar a la de Cuba, pero su afición no comete el error de confundir gobierno con ciudadanía".

CAMPAÑA GUBERNAMENTAL

El Gobierno lanzó una intensa campaña de apoyo al equipo después de su inesperado pase a los cuartos de final (clasificó primero en su grupo gracias a una rocambolesca combinación de resultados) y el triunfo en esa instancia contra Australia.

Diferentes personalidades, hasta el propio presidente, Miguel Díaz-Canel, han impulsado en redes sociales la etiqueta #TeamAsere para respaldar a la novena. En algunos casos han ligado estos mensajes con otros de contenido político, incluso de las elecciones del 26 de marzo.

De igual forma, el oficialismo ha aprovechado la ocasión para señalar a quienes "deseaban" la eliminación de la novena.

Con ese mismo tono se expresó el periódico Granma -órgano del Partido Comunista de Cuba (PCC, único legal)- en un artículo titulado: "La derrota de los renegados miamenses ante el Team Asere".

También bajo el nombre de "Team Asere", la popular orquesta Havana D'Primera lanzó un sencillo que ha sido promocionado por el propio Díaz-Canel en sus redes y repetido en bucle en la televisión estatal.

Sobre esta etiqueta, Llópiz-Casal aseguró que si bien respeta a quienes siguen al equipo en el Clásico por afición al deporte, no es la misma situación para quienes se han sumado a la campaña.

"Es importante identificar las diferencias (...) (esa) etiqueta (está) posicionada por los órganos de Seguridad y propaganda del Gobierno", remachó.

En entrevista para EFE, el periodista independiente Aliet Arzola lamentó este toma y daca que ha dejado en medio del fuego cruzado al equipo.

"Cada cual es libre de elegir por una cosa u otra sin tanto revuelo, el problema está en la excesiva polarización y la intolerancia en el tema Cuba obliga a las personas a posicionarse de un lado o del otro, sin matices", consideró.

PROTESTAS EN MIAMI

La discusión ha subido de tono desde que se confirmó que Cuba jugará la semifinal en Miami.

"No vengan a Miami porque el pueblo va a ver cómo los cubanos libres repudiamosunánimemente a lo que ustedes representan: el deporte comunista y revolucionario (...) No van a poderse concentrar, no van a poder jugar con un estadio entero gritándoles: '¡cómplices!'", llegó a decir el influencer cubano afincado en Florida Alexander Otaola.

De igual manera, grupos críticos de la diáspora han llamado a manifestarse dentro del estadio y colocar carteles contra el Gobierno cubano para que se vean en la retransmisión del partido por la televisión estatal.

De Malas cree que los cubanos en el estadio que protesten y a la vez celebraren las carreras de la selección "están permitiendo la vieja opción de 'pan y circo'".

Para el periodista deportivo de la televisión oficial Alejandro Rodríguez Cuervo esto resulta contradictorio. "Los mismos que tanto critican -la gente del sector más recalcitrante de Miami- son los mismos que están aplicando (lo de) 'mezclar política con deportes'", afirmó a EFE.

El jardinero de los Medias Blancas de Chicago, Luis Robert, quiso quitarle hierro a la polémica a su arribo al aeropuerto miamense.

"El exilio cubano no me da ninguna presión, son personas que van a estar ahí como va a estar todo el público, esperamos que salga el resultado acá y obtener la victoria", aseguró.