Roansy Contreras apuesta a su preparación contra Israel

Miami, EEUU

Roansy Contreras se declara listo para su debut con la camiseta de la República Dominicana, cuando se enfrente este martes, a las siete de la noche, a Israel en esta quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

“Estamos bien preparados física y mentalmente. Sabemos que esto es un juego. La verdad que me siento bien”, manifestó Contreras.

Durante la semana de preparación de la escuadra quisqueyana, Contreras fue seleccionado como el tercer abridor en esta justa internacional.

“Me he preparado mucho. Desde que me dieron la noticia de que venía para acá. Me puse al cien por ciento y estoy listo”, dijo el integrante de los Piratas de Pittsburgh en Grandes Ligas.

Contreras, de 23 años, que por primera vez representará a su país como profesional, dijo no sentirse presionado y más bien está muy enfocado en el trabajo que tiene que realizar para contribuir a la clasificación del equipo tricolor.

“Trataré de mantener los bateadores en control, conseguir sacarles outs a todos los para que el equipo tenga la oportunidad de ganar”, sostuvo Roansy acerca del equipo de Israel, que cuenta con 14 jugadores en su roster con experiencia en Las Mayores, incluido el reconocido Joc Pederson.

El nativo de Peralvillo, Monte Plata, no esconde su emoción tras ser parte de la novena quisqueyana que busca hacer historia por segunda ocasión.

“Un sueño vivido de todo latino representar a su país, me siento muy emocionado de estar aquí. Estamos muy unidos como equipo y positivos”, resaltó el serpentinero, que el año pasado con los Piratas lanzó 95 entradas, otorgó 86 ponches, cedió 39 boletos y finalizó con efectividad de 3.79.