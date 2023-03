Juan Soto no jugará mañana contra Israel en el Clásico

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

La superestrella de las Grandes Ligas, Juan Soto, no podrá participar en el próximo partido de República Dominicana en el Clásico Mundial, en cumplimiento con las restricciones establecidas por el equipo del pelotero, los Padres de San Diego.

Esta información fue compartida por el entrenador de la escuadra criolla, Rodney Linares, durante una rueda de prensa realizada previo al juego de este lunes.

“No sé si lo había mencionado que Juan (Soto) viene con restricciones de no poder jugar en días consecutivos”, indicó Linares, adelantando que el toletero de las Medias Blancas de Chicago, Eloy Jiménez, estaría en consideración para tomar el puesto de Soto en el juego contra Israel del martes.

Asimismo, Soto hizo referencia a estas limitaciones luego del partido de este día, en el que los dominicanos vencieron a los de Nicaragua, afirmando que intentó convencer a su equipo de jugar todos los días, pero no pudo.

“He tratado todo este tiempo de que ellos me dieran el permiso y no tuvieran problemas, pero al final del día ellos necesitan que yo esté saludable para el año completo… yo traté, ellos me dijeron que lo mejor sería hacerlo de esa manera”, expresó.

Molestias

Antes de integrarse al equipo dominicano, Soto luchó con molestias en su pantorrilla izquierda que lo obligó a integrarse tarde a los entrenamientos.

Sin embargo, a su llegada aseguró que se sentía bien y se declaró “listo” para el torneo.

“Me siento muy bien de la pantorrilla. Sé que será una experiencia inolvidable. Hice todo mi esfuerzo para estar aquí. Aunque tuve algunas circunstancias en el camino, le doy gracias a Dios por estar aquí”, dijo.

Primera victoria

Soto y Manny Machado conectaron cuadrangulares y Cristian Javier lanzó cuatro entradas en blanco en el triunfo de República Dominicana 6-1 sobre Nicaragua, en la jornada de este lunes correspondiente al grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

Con su victoria, los dominicanos colocan su marca en 1-1.

El martes se enfrentarán al equipo de Israel, con Roansy Contreras como lanzador abridor.