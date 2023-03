Venezuela demostró “de qué está hecho” ante Dominicana

MLB.com

Omar López recordó que le habían hecho versiones de la misma pregunta varias veces a lo largo de los últimos días. Todo el mundo quería saber cómo veía el manager de Venezuela a República Dominicana, “si estaba nervioso, o temeroso” de empezar Clásico Mundial del 2017 contra una selección a la que los venezolanos nunca le habían podido ganar en cuatro choques previos y que partía como una de las grandes favoritas del evento.

“Y yo dije”, comentaría un sonreído López en el salón de prensa del loanDepot Park la noche del sábado, “ahí es donde vamos a ver de qué está hecho Venezuela”.

Y lo que vio, un triunfo 5-1 detrás de un brillante trabajo monticular liderado por Martín Pérez y Luis García y un oportuno bateo con Anthony Santander (HR, triple, dos anotadas) y David Peralta (de 3-2, 3 CI) en plan estelar, llenó de orgullo al dirigente.

“Hoy Venezuela presentó un carácter de decisión, de determinación, de deseos de querer salir adelante y de seguir continuando en este torneo hasta donde más se pueda”, dijo López finalizado al juego.

No fue fácil. Julio Rodríguez, el Novato del Año de la Liga Americana, abrió el juego con un sencillo y Juan José Soto lo remolcó con un doblete ante el primer pitcheo que le hizo el zurdo Pérez, que se recuperó retirando a los próximos tres. Sin demasiado apoyo defensivo, se volvió a meter en problemas en el segundo, llenando las bases, antes de salir nuevamente del atolladero ponchando a Rodríguez y dominando a Soto con un rodado a segunda.

En un desafío que pareció tener varios momentos determinantes, desde el jonrón de Santander en la baja del segundo a los batazos de Peralta o la atrapada del propio Santander tirándose de cabeza horas más tarde, López se quedó con ese segundo inning de Pérez como la clave de la noche.

“Para mí, el segundo inning de Martín, porque si tú ves el bullpen de ellos, pudimos hacerles un par de carreritas, pero la situación ha podido haber cambiado, porque él estado de ánimo era otro estando abajo”, explicó el dirigente. “Pudo haber sido diferente”.

Si a alguien le empezaron a reaparecer los fantasmas de las derrotas previas ante Dominicana, Pérez aseguró que él no estuvo entre esos. Y que eso fue fundamental para no caer a la lona.

“No, yo pienso que no”, contó el zurdo. “Ya lo pasado, pisado. Creo que con el pasar del tiempo he tenido la madurez para hacer los ajustes rápido, siempre me gusta pensar en el presente. Lo que pude hacer fue minimizar los daños y tratar de empezar a localizar mis pitcheos. Traté de no hacer más de la cuenta. Confié en mis pitcheos. En mi repertorio”.

El trabuco de Quisqueya no volvió a pisar el plato el resto de la noche. Cuando terminó el juego, los lanzadores venezolanos habían ponchado a 15. Jamás, en la historia del Clásico Mundial, una selección de R.D. había caído por la vía “K” tantas veces. De esa quincena, siete fueron para García, un récord para un relevista en un juego del WBC, y un honor especial tomando en cuenta los nombres a los que silenció.

“Antes del juego uno ve el lineup de ellos y dices, ‘wow’, ¿cómo vas a hacer si viene uno, el otro, y el otro? Y yo, bueno, qué tristeza. Pero empecé a hacer mi trabajo y gracias a Dios se nos dio”, confesaría García después. “Si se habla de lineup más difícil (que le ha tocado enfrentar), este fue. De lejos”.

“Nunca rendirse, de verdad, no podemos regalar los turnos y especialmente con dos outs”, comentó Santander sobre la mentalidad del equipo. “En el béisbol, cualquier cosa puede pasar y creo que ese enfoque que tuvimos con dos strikes le da la oportunidad al equipo de producir más carreras. Gracias a Dios eso fue lo que pasó hoy”.

Sobre el incogible contra Alcántara en la baja del cuarto que trajo dos, Peralta dijo lo siguiente: “No fue fácil calmarme cuando estaba en ese turno sabiendo la situación. Pero tuve que calmarme. Respiré dos veces. No es fácil, de verdad que no es fácil porque sabemos a quién nos estamos enfrentando. Un Cy Young, la calidad de lanzador que es Alcántara. Pero uno siempre tiene que estar listo para los errores. Y eso fue lo que pasó”.

Si el pitcheo mostró carácter, la ofensiva no se quedó atrás. El jonrón de Santander contra Sandy Alcántara para empatar la pizarra 1-1 en la baja del segundo fue con dos outs. Y los dos batazos productores de Peralta y el hit de Eugenio Suárez que puso el 5-1 definitivo también llegaron tras dos fuera.

Un triunfo especial

Tanto la celebración al caer el último out, como los videos de los jugadores venezolanos bailando dentro del clubhouse, dejan claro que el triunfo tuvo un sabor especial, por empezar ganando y evidentemente por el rival. Los jugadores no lo niegan.

“Yo pienso que sí, obviamente el récord de nosotros siempre fue negativo contra Dominicana”, señaló Pérez. “Hubo tambores, celebramos, gozamos, porque creo que es momento de celebrar cada vez que tú ganas, no creo que solamente porque haya sido Dominicana”.

“Para mí, es mi primer Clásico, y siempre he dicho que lo pasado es pasado”, acotó Peralta. “Hoy ganamos y eso es lo que importa. Celebramos hoy, pero hay que seguir jugando y estar preparados para mañana hacer lo mismo”.

Y García, por más respeto que le tuviese a su rival del sábado, metió el freno cuando le preguntaron si la victoria venezolana podía considerarse una sorpresa. “No sé, no sé”, sacudió la cabeza. “En los papeles, si ves el lineup, cualquiera se asusta, pero nosotros teníamos confianza de que podíamos ganar hoy y podemos seguir ganando todos estos días que vienen”.

“Pero no podemos confiarnos”, recordó Pérez. “Hay que seguir jugando unidos, con cada quien aportando lo que tenga que hacer en su momento”.