Salida de Vladimir Guerrero Jr. es tercera ausencia del roster dominicano para el Clásico Mundial

Santo Domingo

Van tres jugadores que han salido del roster original de 30 sometido por República Dominicana con miras al Clásico Mundial de Béisbol que se inicia esta semana en distintos escenarios.

Jeimer Candelario fue anunciado ayer como sustituto de Vladimir Guerrero Jr., quien sufrió molestias en la rodilla derecha en una acción con su club Azulejos de Toronto el pasado viernes.

Candelario, de los Nacionales de Washington, ha sido tercera base casi toda su carrera, pero en ocasiones ha jugado en la primera. Es bateador de ambas manos.

Además de Vladimir Jr., también han salido por molestias físicas los relevistas José Leclerc y Gregory Soto (falta de visa), este último zurdo. En lugar de Soto ha sido inscrito otro zurdo, Génesis Cabrera, de los Cardenales de San Luis.

Todavía el equipo no ha anunciado sustituto por el derecho Leclerc, pero tienen de donde escoger de una reserva de 6 lanzadores previamente inscritos.

El gerente general del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, Nelson Cruz, anunció a Candelario ayer y dijo que “La República Dominicana es una fuente inagotable de talento para el béisbol. Eso nos distingue. Quiero dar la bienvenida a Jeimer al equipo, quien siempre ha manifestado su deseo por defender la patria en el terreno de juego. Es un profesional a carta cabal”, dijo Cruz mediante un comunicado de prensa de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom).

El ahora antesalista de los Nacionales de Washington tiene experiencia de cubrir la primera base en las mayores.

Candelario viene de batear para .217, 13 jonrones y 50 carreras impulsadas en la temporada del 2022 con los Tigres de Detroit, pero fue su actuación tanto en el Round Robin y la Serie Final de Lidom con las Estrellas Orientales.

Desde este lunes, los jugadores comenzarán a llegar a Fort Myers, Florida, que será la sede de entrenamiento, con la primera práctica este martes. Posteriormente, miércoles y jueves, la tropa que dirigirá Rodney Linares tendrá dos partidos de exhibición.

SEPA MÁS

Vladdy Jr agradece.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. tiene previsto avanzar lentamente en su recuperación de una molestia en la rodilla derecha. El toletero de los Azulejos señaló el domingo que cada día se siente mejor, y está agradecido de que la dolencia no fue más grave. “Obviamente, no es nada serio”, indicó Guerrero. “Nada alarmante. Me siento mejor. Mi prioridad ahora es estar completamente recuperado”.