Vladdy Jr., agradecido de apoyo de compañeros tras retiro del Clásico de Béisbol por lesión

Corey Long / MLB.Com

Dunnedin, EEUU

Vladimir Guerrero Jr. planea trabajar lentamente con el malestar de su rodilla derecha.

Guerrero dijo el domingo que se siente mejor cada día y que está agradecido de que la lesión no haya sido grave.

“Obviamente no es nada grave”, dijo Guerrero a través de un intérprete. “No es nada importante. Me he estado sintiendo mucho mejor. [Estar saludable] es la prioridad para mí en este momento”.

La lesión de Guerrero ocurrió el viernes, mientras corría hacia la segunda base con un hit. Llegó a segunda con un poco de torpeza, pero permaneció en el juego por el resto de la entrada antes de irse a la habitación del entrenador. Los Blue Jays anunciaron al día siguiente que su resonancia magnética no mostró daño estructural, aunque hubo una inflamación menor en el área.

El primera base de 23 años estaba programado para dejar el campamento de los Azulejos e ir a Miami para el inicio del Clásico Mundial de Béisbol, pero se retiró del evento debido a la inflamación de la rodilla. Dijo que fue una decisión difícil, pero que contó con el apoyo de su familia y compañeros en la selección de República Dominicana.

“Cuando tienes familiares y amigos que te apoyan con esa decisión, es más fácil”, dijo Guerrero. “Los muchachos me han dicho que no baje la cabeza. Que me enfoque en la temporada. 'Tienes una gran temporada por venir. No te preocupes por eso'”.

El manager John Schneider dijo que la rehabilitación de Guerrero consistirá principalmente en descanso y tratamiento diario. Dijo que no hay necesidad de presionar las cosas en este momento.

“Creo que es realmente como la definición del día a día”, dijo Schneider. “No hay apuro y el que no vaya al Clásico nos da un poco más de tiempo para volver lentamente”.

Guerrero dijo que va a escuchar su cuerpo y dejar que eso determine cuándo regresará al campo de juego.

“Cuando mi rodilla diga que está lista, entonces estaré listo”, dijo Guerrero.