Inauguran el Torneo de Béisbol Viejas Glorias dedicado al ministro Camacho

Santo Domingo

El Comité Permanente de Viejas Glorias del Béisbol Dominicano puso en marcha su 43 Torneo Copa Independencia Nacional, el cual es dedicado al ministro de Deportes, Francisco Camacho, y el 33 Torneo de Verano que tiene una dedicatoria a Roberto Ángel Salcedo, titular de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia de la República (Propeep).

La justa, que reúne a 43 equipos integrados por exjugadores de Grandes Ligas, así como de otros circuitos profesionales y amateurs, se inauguró en el estadio de béisbol Número 2 del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

La actividad se inició con el desfile de los equipos, el canto a la patria y la invocación al Todopoderoso.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del cronista deportivo Raúl Bonilla, coordinador general de la entidad organizadora, quien resaltó la calidad de los eventos puestos en marcha, al tiempo de resaltar la dedicatoria al ingeniero Francisco Camacho, ministro de Deportes, quien se comprometió a dar todo su respaldo para que ambos torneos se celebren con gran éxito.

“Este es un evento que aglutina a miles de peloteros de todo el país. Y que termina en el Mundial de Béisbol, en Fort Myers, Florida, Estados Unidos”, apuntó Camacho.

En tal sentido, resaltó la presencia de los expeloteros Grandes Ligas, Miguel Tejada, Francisco Cabrera, Juan Encarnación, Jesús Peña, Sandy Nin, Eddy Garabito, Juan Figueroa, entre otros.

Luego, se procedió a la entrega de una placa de reconocimiento por parte del Comité Permanente de Viejas Glorias del Béisbol Dominicano y un arreglo floral al ministro Camacho, quien agradeció la dedicatoria.

“Pensaba que era un evento de peloteros viejos, pero aquí nadie es viejo, y es algo que me tiene preocupado”, señaló el ministro Camacho en tono jocoso.

“En verdad no me esperaba esto. Es un honor este reconocimiento, pero sobre todo la sorpresa que hoy me he llevado aquí, porque me hablaban de viejas glorias, y yo no he visto un viejo aquí, y sobre todo rodeado de niños que eso es bíblico: ‘Dejad que los niños vengan a mi', por lo que este evento está bendecido por el Señor", agregó entusiasmado.

Aseguró estar contento por la oportunidad de estar reunido con peloteros que fueron sus ídolos, entre los que mencionó a Miguel Tejada, quien jugó por muchos años con el equipo de su simpatía, las Aguilas Cibaeñas, así como con Juan Encarnación, Francisco Cabrera, entre otros.

Se dedicó un minuto de aplausos a la memoria de Vicente Valentín y por los logros que por muchos años ha alcanzado el equipo Estrellas de Herrera, comandado por el dirigente Eugenio Rodríguez. Alex López pronunció el juramento deportivo.

Camacho realizó el lanzamiento de honor, mientras Juan Encarnación fue el bateador y Miguel Tejada el receptor.