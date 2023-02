Anderson Comas, jugador dominicano de ligas menores, se declara gay

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

El dominicano Anderson Comas, jugador de liga menor de los Medias Blancas de Chicago, se declaró abiertamente gay mediante un post de Instagram.

A través del post en esa red social, el joven de 23 años de edad señaló que hace pública su orientación sexual, porque busca convertirse en una “inspiración” para las demás personas no tengan excusas en “luchar por sus sueños”.

“Quiero ser un ejemplo de que no importa lo que te guste puedes lograr todo lo que te propongas, soy gay pero también soy humano, soy respetuoso, me preocupo por los demás, soy amoroso, amo mi familia y amigos y eso es lo que realmente debería de importar lo que me define como persona, soy un jugador profesional de béisbol, es lo mejor que me ha pasado y ser gay no me ha impedido lograr mis sueños, no escuches todas esas cosas malas que dicen de nosotros porque yo estoy aquí viviendo mis sueños a pesar de todas esa cosas que dicen creer que somos, si te lo propones puedes lograr todo lo que quieras solo cree en ti y todo estará bien”, señala el dominicano en el post.

Comas fue firmado como jardinero por los Medias Blancas el dos de julio del 2016 y se ha pasado los siguientes siete años en sus circuitos minoritarios; en su carrera, en 662 turnos al bate, el chico 23 años ha conectado 7 cuadrangulares, 173 hits, 81 carreras remolcadas y seis bases robadas; con un promedio de .261.

Como jardinero no ha avanzó más allá que la liga Clase A, por lo que la temporada pasada inició el proceso de ser convertido en lanzador.