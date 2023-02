Al manager José Offerman le resbalan las críticas

La Guaira, Venezuela

Visiblemente satisfecho por su primer triunfo en la 65 Serie del Caribe Gran Caracas 2023, José Offerman, mánager de Tigres del Licey, señaló que "no hacía mucho caso" a la lluvia de críticas que desde República Dominicana le llovieron el día anterior.

Acción que representó una reacción ante la derrota 5-4 sufrida ante el mexicano Cañeros de Los Mochis el día inaugural del evento.

"Cuando has jugado en equipos importantes de Grandes Ligas, aprendes a no hacer mucho caso a comentarios adversos. Lo que debemos es observar que este viernes vencimos 3-1 a Agricultores de Cuba y alcanzamos nuestro primer triunfo en este torneo", indicó el estratega quisqueyano. "Las críticas, tanto buenas como malas, son normales en este medio. Hay que saber convivir con ellas", agregó.

Igualmente alabó la actuación de Jonathan Aro, quien hizo muy buen relevo en el octavo inning de la ganancia frente al representativo cubano. Posiblemente tome las labores de preparación de terreno para el cerrojo Jairo Ascencio, luego del fracaso del experimentado relevista Fernando Abad, en esas labores durante el primer juego.

En la acera de enfrente

Carlos Martí, mánager de Agricultores de Cuba, no pierde la confianza en su club, pese a la derrota de este viernes ante Tigres del Licey.

"La Serie del Caribe presenta una particularidad que me llama la atención. En cada edición hay favoritos imperdibles y cenicientas. Los primeros no siempre son campeones. Y eso me permite recordarles que el país monarca en ejercicio es Colombia. La cenicienta del pasado año en Santo Domingo.