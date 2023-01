El FBI investigará una estafa millonaria a Usain Bolt

AP

San Juan

El gobierno de Jamaica recurrió al FBI para que colabore en la investigación de una masiva estafa que involucra a una firma privada de inversiones en la que 12,7 millones de dólares pertenecientes al retirado velocista Usain Bolt han desaparecido.

La estafa abarca 13 años y también dejó como víctimas a clientes ancianos y agencias del gobierno. Las autoridades aún no han podido precisar el monto de dinero robado.

Los abogados de Bolt, que denunciaron que el saldo en la cuenta de la estrella quedó en apenas 12.000 dólares, le dieron a la firma de inversiones un plazo que vence este viernes para devolver el dinero o acudir a los tribunales.

El gobierno también ha pedido ayuda a otras agencias internacionales que no identificó para participar en la investigación de una de las mayores estafas en la historia de la isla, dijo el ministro de Finanzas Nigel Clarke el lunes.

“El enojo y malestar que todos sentimos se ha magnificado por la larga duración — 13 años — en los que este fraude presuntamente fue perpetrado, y el hecho que (los sospechosos) deliberadamente y despiadadamente afectaron a ancianos, así como a nuestro querido y respetado ícono nacional ... Usain Bolt”, señaló Clarke.

La investigación a la firma Stocks y Securities Limited, con oficinas en Kingston, apenas ha comenzado y no se ha establecido con exactitud el monto que se habría robado y cuántas personas han sido afectadas. Clarke indicó que los clientes recibieron reportes falsos sobre sus saldos como parte de la presunta estafa.

Agencias del gobierno de Jamaica, como el Fondo Nacional de Salud, la Sociedad Agrícola y el Fondo Nacional de Vivienda, también invirtieron millones de dólares en Stocks y Securities Limited, dijo Clarke.

La Comisión de Servicios Financieros de Jamaica empezó a investigación luego que la compañía alertó a las autoridades este mes que un administrador habría cometido un fraude.

Desde entonces, el director de la comisión renunció y Clarke ordenó que el Banco de Jamaica quede a cargo de la regulación del sistema financiero de la isla.

“No hay necesidad de caer presa del pánico”, dijo. “Pese a este desafortunado episodio, el sector financiero de Jamaica sigue fuerte”.

La compañía no ha respondido a las consultas de The Associated Press en procura de comentarios.

Clarke dijo que las autoridades buscan destapar cada detalla del supuesto fraude.

“Van a revelar exactamente cuántos fondos fueron robados supuestamente, quiénes se beneficiaron por ese robo y quiénes los organizaron y colaboraron en esto”, señaló.

Clarke dijo que el gobierno buscará apropiarse de todo activo que pudo haber sido adquirido con los supuestos fondos robados. Añadió que el gobierno aprobará pronto sanciones más severas contra delitos de cuello blanco.

“Si le roba a los depositantes o estafa a los inversionistas ... se pone en peligro a nuestro sistema financiero y nuestra forma de vida, y la sociedad de Jamaica te mandará (a la cárcel) por buen tiempo”, agregó.