Yophery Rodríguez, el prospecto entrenado por su madre que firmó el bono más grande de los Cerveceros

Carlos Moreta

Santo Domingo

Mari Santana, una ex selección nacional de pentatlón, decidió por sus propios medios hacer de preparadora física de su hijo, Yophery Rodríguez, sosteniendo la relación del amor fraternal de una madre y la exigencia de una entrenadora al mismo tiempo.

En el trabajo, Mari le ha demandado a Yophery un esfuerzo tal que en ocasiones terminó vomitando, a la vez que en casa la enseñanza de valores cristianos para la vida. Esta combinación no fue algo en vano, oficializando el pasado domingo los detalles de un acuerdo que llevó a Rodríguez a ser el mejor pagado (US$1.5 millones) entre las firmas del mercado internacional de los Cerveceros de Milwaukee.

“Cualquiera pensaría que me ‘añoña’, pero me aguanta como cualquier otro entrenador que no es mi familia. Yo nunca vomité entrenando física, la primera vez fue con ella (…) Le agradezco porque a la hora del béisbol ella me trata como un pelotero y no como mi madre, eso lo agradezco porque cuando entro al terreno después de Dios pienso en ella”, relata Yophery sobre la importancia de su madre en su carrera a Listín Diario.

“Mi madre es una inspiración, una guerrera. Mi madre es sobreviviente de cáncer y está aquí conmigo, nada la paró, ella nunca me abandonó, desde que empecé a jugar siempre estuvo conmigo en todos los tryouts”, agrega el jovencito en momentos que las lágrimas brotan por la cara de su progenitora.

El esfuerzo de Yophery hasta llegar al profesionalismo es algo que su madre resalta, especialmente la ética de trabajo que tiene este y lo fácil que resulta trabajar a su lado por su disciplina y entendimiento.

“Su entrenador dice que quisiera trabajar toda la vida con él porque hace las cosas tal cual le indica, y todas las personas que interactúan con él se dan cuenta que es muy inteligente y disciplinado; con él se hace fácil trabajar”, cuenta Mari.

Retrocediendo en el tiempo, Rodríguez da mucho crédito a su padre, Alberto, por su amor al béisbol, recordando los días en que ambos practicaban en el estadio Tetelo Vargas y los parentescos que presentaba con Ken Griffey Jr., el pelotero favorito de su procreador.

Habilidades

El bateador zurdo, nativo de San Pedro de Macorís, cautivó a los escuchas por sus excelsas cualidades desde la caja de bateo, específicamente por su gran noción para identificar cualquier tipo de lanzamientos y producir contactos de poder, así como su rango para llevar la pelota con facilidad a la banda contraria.

Como defensor del jardín central, su potente brazo es su punto más luminoso, mientras se espera continúe desarrollando la velocidad de sus piernas.

De acuerdo con fuentes consultadas por este diario, en caso de que su proceso resulte tal cual se proyecta, Rodríguez estaría siendo un jugador con las cinco herramientas para el juego.