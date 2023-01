El Deporte sábado, 31 de diciembre de 2022

Lidom mantiene mismos horarios para partidos del 02 de enero

El 2 de enero fue declarado no laborable por el Poder Ejecutivo.

Marcos Nivar

Santo Domingo

La Liga Dominicana de Béisbol anunció que mantendrá sus horarios para los partidos del lunes 2 de enero, luego de la disposición del Poder Ejecutivo que declara esa fecha como no laborable en el sector público y privado. En el día de ayer, el presidente de la Republica, Luis Abinader emitió un decreto donde declaraba el lunes 02 de enero del 2023 no laborable y por esta razón surgió la cuestionante de que si los partidos programados para esta fecha cambiarían de horario. En el decreto dice que la intención del día no laborable es para que todas las familias puedan dusfrutar a plenitud las festiviades. Los partidos programados para esa fecha son: -Estrellas Orientales contra los Gigantes del Cibao a las 7:00 p.m. en el Estadio Julián Javier. -Águilas contra los Tigres del Licey a las 7:15 p.m.