Tom Brady reconoce que se enamoró del fútbol por Joe Montana y Steve Young

EFE

Tom Brady, 'quarterback' de los Tampa Bay Buccaneers, reconoció este viernes que se enamoró del fútbol americano por Joe Montana y Steve Young, leyendas de los San Francisco 49ers, equipo al que visitarán los Bucs el próximo domingo en la semana 14 de la temporada 2022 de la NFL.

"Creo que siempre me consideré un niño de California; crecí obviamente amando a Joe Montana y a Steve Young en cada ida a los juegos de los 49ers, había tantos buenos jugadores en ese equipo, por eso me enamoré del fútbol", rememoró Brady en conferencia.

Joe Montana ganó cuatro Super Bowls con los 49ers; está considerado como un histórico en San Francisco y en la NFL en la que es miembro del Salón de la Fama, al igual que Steve Young, quien triunfó en tres Super Bowls con los gambusinos, uno de ellos como titular.

Brady, poseedor de siete anillos de Super Bowl, nació en San Mateo, California, y este viernes dio un repaso por su pasado juvenil en el que fue fiel aficionado a los 49ers, un sentimiento que luego de 20 años con los Patriots y tres con los Buccaners ya no conserva.

"Amaba a los 49ers mientras crecía y así seguí durante toda la universidad, pero luego, cuando ellos me pasaron por alto en el Draft, odié a los 49ers", afirmó entre risas.

Tom Brady era un prospecto poco apreciado en el Draft del año 2000 en el que fue seleccionado por los New England Patriots en el lugar 199 en la sexta ronda; 23 años después está considerado como el mejor jugador de la historia.

"Había esa cosa en los deportes que me atraía y en muchos deportes yo era muy bueno; en el béisbol lanzaba bien la pelota y bateaba bien, en el golf era excelente, pero simplemente no podía saltar y era lento", recordó sin dejar de sonreír.

En la temporada 2022 el veterano de 45 años tiene a su equipo en el primer lugar de la división Sur de la Conferencia Nacional (NFC) con seis ganados y seis perdidos, posición que los Buccaneers están obligados a conservar si quieren clasificar a los playoffs.

No será sencillo ante los San Francisco 49ers, líderes en el Oeste de la NFC con 8-4, pero que no contarán con Jimmy Garoppolo, su 'quarterback' titular, quien se fracturó el tobillo la semana pasada; su lugar lo ocupará el novato de 22 años Brock Purdy, a pesar de eso Brady afirmó que no se confía.

"Ellos tienen una gran defensiva y un excelente entrenador por lo que será un gran desafío para nosotros", concluyó.