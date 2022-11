Lavine conduce triunfo de Chicago contra Nets de Brooklyn

AP

Nueva York

Zach LaVine anotó 20 de sus 29 puntos en el último cuarto, lo que llevó a los Bulls de Chicago a una victoria el martes 108-99 sobre Brooklyn en el primer partido de los Nets tras un cambio de entrenador.

Los Nets anunciaron que Steve Nash estaba fuera más temprano ese día, luego cayeron a 2-6 con Jacque Vaughn a la cabeza.

Kevin Durant tuvo 32 puntos y nueve rebotes para los Nets, pero Kyrie Irving logró solo cuatro puntos en 2 de 12 tiros. Falló los seis intentos de triples.

Vaughn no llegó a equiparar los problemas de Irving con las críticas con las que ha estado lidiando desde que publicó un enlace a una película con contenido antisemita en su cuenta de Twitter la semana pasada.

“El mensaje que les dije a los muchachos después, no hay excusas”, dijo Vaughn. “Ya sea espalda con espalda, no hay excusas. Si el cambio de escenario hoy, no hay excusas. Esto es lo que hacemos para ganarnos la vida. Nos registramos para ello”.

Durant descubrió en la televisión que Nash fue retirado después de despertarse de una siesta por la tarde. Dijo que la alta gerencia no se acercó a él acerca de la decisión.

“Fue una montaña rusa los últimos años, pero el núcleo del baloncesto es algo que a todos nos encanta hacer”, dijo Durant. “Independientemente de quién sea el entrenador, independientemente de las circunstancias, aún tienes que venir a trabajar y disfruté venir a trabajar con Steve”.

DeMar DeRozan agregó 20 puntos y Ayo Dosunmu tuvo 17 por los Bulls, que superaron a los Nets 31-19 en el último cuarto. Goran Dragic, quien jugó la temporada pasada con los Nets, aportó 15 desde el banquillo cuando los Bulls rompieron una racha de dos derrotas consecutivas.

Royce O'Neale igualó el récord de su carrera con 20 puntos y Nic Claxton tuvo 10 puntos y 10 rebotes para los Nets, que jugaron sin Ben Simmons por segunda noche consecutiva debido a un dolor en la rodilla izquierda.

LaVine anotó nueve puntos en 4 de 11 tiros de campo antes de superar a los Nets en los últimos 12 minutos del juego, acertando 6 de 10 desde el campo.

“Lo que pensé que era bueno para él es que está encontrando su ritmo”, dijo el entrenador de los Bulls, Billy Donovan. “Lo único por lo que le doy mucho crédito esta noche es que tomó decisiones realmente rápidas y decisivas. Era atrapar y disparar. No dudó, cuando estuvieron allí, se los llevó”.

Los Bulls perdían 80-77 al comienzo del último cuarto antes de que el guardia All-Star se calentara. Los Nets aún ganaban 88-84 antes de que Dosunmu provocara una racha de 7-0 con un triple frente al banquillo de los Bulls para tomar una ventaja de 91-88.

Irving respondió con una bandeja, pero LaVine respondió con tres canastas seguidas, incluido un triple que puso el 99-90 con 5:37 restantes en el tiempo reglamentario y puso el juego fuera de alcance.

“Todos somos agresivos y, a veces, tomas un ritmo”, dijo LaVine, quien está manejando su rodilla izquierda después de someterse a una cirugía de temporada baja. “Eso es todo lo que busco hacer. Es mi quinto juego de vuelta y cojo ritmo. Me siento mejor en cada partido".

Durant anotó 20 puntos en 4 de 6 desde el campo y encestó 10 tiros libres para llevar a Brooklyn a una ventaja de 58-52 en el medio tiempo.

Los Nets tuvieron problemas al principio y quedaron detrás de Chicago 15-7 a la mitad del primer cuarto. Pero Durant provocó una racha de 20-10 con 14 puntos propios, incluidos siete seguidos para poner a los Nets adelante 27-25 al final del período.