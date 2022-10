Los Astros de Houston, por cuarta vez en seis años a la Serie Mundial

AFP

Nueva York, Estados Unidos

Los Astros de Houston avanzaron este domingo a la Serie Mundial de béisbol al vencer 6x5 a los Yankees de Nueva York, a quienes barrieron en la serie de campeonato de la Liga Americana al mejor de siete encuentros por 4-0.

Los Astros viajan así por cuarta vez en seis años al Clásico de Otoño, después de haber ganado en 2017 y perdido en 2019 (ante Nacionales) y el año pasado (ante Bravos).

Es también el quinto viaje en general del conjunto texano a una Serie Mundial ya que en el 2005 fueron jugando por la Liga Nacional y cayeron ante los Medias Blancas de Chicago.

Un sencillo remolcador de Alex Bregman en la séptima entrada puso el cierre soñado por los Astros, que pusieron dos hombres en base en ese capítulo por un costoso error del venezolano Gleybor Torres trabando de sacar un dobleplay.

"Esto es increíble", dijo Bregman después del triunfo. "Este equipo ha trabajado muy duro. Estoy muy orgulloso de ser parte de él. Tantos muchachos dieron un paso al frente".

"Todavía nos queda algo de béisbol por jugar", aclaró Bregman. "Vamos a intentar conseguir cuatro victorias más (en Serie Mundial). Emocionado por seguir jugando".

Por su parte, a los Yankees se les escapa así la posibilidad de luchar por su título número 28 de Serie Mundial.

Los Astros se enfrentarán a partir del próximo viernes en la Serie Mundial a los Filis de Filadelfia, que dejaron en el camino a los Padres de San Diego.

THE HOUSTON ASTROS ARE HEADED TO THE WORLD SERIES! pic.twitter.com/Cr7Gw5wies — Houston Astros (@astros) October 24, 2022

- Astros remontan -

Los Astros remontaron un déficit de tres anotaciones con un racimo de cuatro en el tercero por boletos al boricua Martín Maldonado y el venezolano José Altuve, jonrón del novato quisqueyano Jeremy Peña, doble del cubano Yordan Alvarez y sencillos de Kyle Tucker y el también cubano Yuli Gurriel.

Los Yankees habían anotado dos en el mismo primer inning por hit de Harrison Bader, desbol a Anthony Rizzo y sencillo remolcador del venezolano Torres.

Los Mulos después agregaron otra en el segundo por doblete de Kiner-Falefa, boleto a Aaron Judge y doblete de Rizzo.

Rizzo empujó el empate en el cuarto capítulo (4-4) con sencillo remolcador de Bader, quien se había embajado por imparable y avanzó a segunda por pasbol del recepor Maldonado.

En el sexto fue Bader el hombre que puso a los Yankees arriba 5x4 con un jonronazo al jardín izquierdo tras castigar al relevista dominicano Héctor Neris, para su quinto bambinazo de la postemporada, para empatar a Hiskins y Harper, de los Filis.

El novato torpedero dominicano Peña fue elegido el MVP (Jugador Más Valioso) de la serie.

El triunfo fue para el relevista dominicano Héctor Neris (1-0), el revés para el nicaraguense Jonathan Loaisaga (0-1) y el salvamento para Ryan Pressly (3).

- Filis también avanzan -

Previamente, el astro Bryce Harper conectó el jonrón decisivo en la octava entrada y los Filis de Filadelfia avanzaron también a la Serie Mundial con una victoria de 4x3 sobre los Padres de San Diego.

Los Filis llegaron a la final del campeonato de playoffs de las Grandes Ligas de Béisbol por primera vez en 13 años al derrotar a los Padres 4-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional al mejor de siete partidos.

"Vamos a celebrar", dijo Rhys Hoskins, que anotó cuatro jonrones para los Filis en la serie.

"Todavía tenemos trabajo que hacer, pero campeones de la Liga Nacional, qué cosa más bonita", agregó

- Harper, MVP de la serie -

El receptor JT Realmuto comenzó la entrada con un sencillo frente al relevista venezolano Robert Suárez y Harper conectó fuerte para provocar una locura en los 45.485 espectadores.

Harper fue elegido MVP (Jugador Más Valioso) de la serie.

"Siempre creímos", dijo Harper. "No había ninguna emoción de que no iba a suceder, de que no íbamos a tener esta oportunidad de estar aquí.

"Tenemos cuatro más (juegos que ganar para el título).

La novena de Filadelfia sabía que liquidar la serie hoy le daría la posibilidad de llegar al Clásico de Otoño por primera vez desde el 2009, cuando cayeron ante los Yankees de Nueva York.

Los Filis entraron a la fiesta de los playoffs como últimos invitados en el ´Viejo Circuito´ y finalmente se titularon en la Liga Nacional.

Su última corona de la MLB la conquistaron ante los Rays de Tampa Bay (2018)

Enfrente, los Padres extendieron su mala racha ya que no llegan a la Serie Mundial desde que fueron barridos por los Yankees de Nueva York en 1998.