Víctor García Sued un hombre del béisbol

Jose Adriano Rodríguez

Santiago

Entre sus funciones deportivas y la política navega Víctor García Sued caracterizado por entregarse por completo a lo que hace y por su integridad y valores, es el hombre que lleva las riendas de la presidencia de Águilas Cibaeñas, su academia de béisbol y el viceministerio de Industria, Comercio y Mipymes regional norte.

Víctor García Sued quien junto al fenecido instructor deportivo Cornelio Peña forjaron grandes atletas del béisbol desde 1983 cuando gracias a su padre Leonel García Beltrán se integra al equipo Águilas Cibaeñas, y también apoyar los jóvenes en el deporte a través de la liga Cornelio Peña que por años se desarrolló en la barranquita.

Destaca que aunque muchos peloteros no estuvieron en la liga Cornelio Peña, si fueron propulsores de grandes estrellas como lo fueron Jose Lima que jugo con Yolo Pérez, desde la liga de Los Salados Julián Tavarez, otros peloteros como Jose Veras, Willy-Mo-Peña, Félix Rodríguez ex lanzador de grandes ligas, Joaquín Benoit, entre otros como Mayovanex Fernández quien luego de firmar con los Dodgers, milito en las Grandes Ligas de Japón.

También se suma a esta lista de estrellas que llegaron a Grandes Ligas el fenecido Oscar Taveras, Juan Carlos Mejía el cual fue firmado y subido a la gran carpa por Cleveland.

De los últimos prospectos que firmaron del programa que dirige García Sued es Euri Pérez Polanco el prospecto número uno de los Marlins de Miami y prospecto número diez en los circuitos menores de grandes ligas.

García Sued cuando habla de esos jóvenes prospecto lo hace como si fueran sus hijos y eso se destaca también en la parte de formación humana dentro del programa de béisbol que dirige el cual se desarrolla en el play del sector La Otra Banda en Santiago donde tienen jóvenes desde los nueve años.

Resalta que hay jóvenes que vuelan solo con un talento natural y extraordinarias condiciones humanas, sin embargo hay otros que deben moldearlo poco a poco para que puedan superarse, y cuenta que es de gran satisfacción.

Además García Sued utiliza sus palcos en el estadio Cibao para llevar los jóvenes a disfrutar del juego y puedan vivir la experiencia además de que le sirva de motivación para que ellos lleguen a su máximo nivel.

El presidente del equipo cibaeño expresa que en su programa, todos son familia aunque ahora con sus responsabilidades dentro del Ministerio de Industria y Comercio y Águilas Cibaeñas está un poco más ausente.

Sin embargo agradeció al ministro Víctor – Ito – Bisonó que le dio el espacio para la presidencia de las Águilas al igual que a los directivos del equipo que lo eligieron a unanimidad, por lo cual carga de una gran responsabilidad en ambas instituciones.

¨Antes alrededor de doce muchachos llegaron a las grandes ligas y lo hacíamos de gratis en cuanto a su formación, ahora nosotros desde el 2008 tomamos la decisión de hacer acuerdo con los padres para mantener al escuela de béisbol la cual maneja Alexander D´Aza¨ expreso Vitico Sued como le dicen.

Destaca que hay decenas de jóvenes que no han llegado a grandes ligas y se convierten en entrenadores de equipos y otros forman ligas.

LA POLÍTICA Y LA PELOTA.

Víctor García Sued agradeció a su esposa María Virginal Jorge porque desde hace décadas desde que se dedicó a la política ha entendido los diferentes roles que ha asumido y se han convertido en la gran armadora junto a su hijo Víctor Eduardo de su proyecto de vida.

¨El ministro Ito Bisonó es quien me ha dado la oportunidad de entrar a las Águilas desde el día que me ofertó la posición me sugirió que asumiera un rol en Santiago, para que siguiera desarrollando los peloteros y no me apartara del equipo y por eso a él y Fabio Jorge les doy las gracias¨ expreso de manera emocionada Víctor García Sued.

EN LAS ÁGUILAS CIBAEÑAS

El presidente de las Águilas Cibaeñas destaco que Angel Ovalles ha sido un gran sustento en el quipo junto con el equipo de operaciones bien estructurado junto con el dirigente Jose Leger y la experiencia de quienes siempre han estado.

Como presidente del equipo además de su principal objetivo que es ganar campeonatos, quiere junto con el consejo de directores dejar grandes huellas y empezaron por la remodelación del Estadio Cibao, el terreno de juego, bullpen, los VIP entre otras áreas que han ido remodelando por parte con recursos del equipo.

También fueron remodelados los Club House o Camerinos tanto del equipo local como de visitantes, a raíz de algunas quejas que se dieron a conocer en el país.

Víctor García Sued negó que existiera una campaña contra el Estadio Cibao y sus condiciones, sino que ameritaba y era necesario una remodelación en muchas áreas y entiende que con las críticas deben ser mejores y donde están los errores es corregirlos.

¨Por ejemplo el gobierno nos ayudó hace unos años con los Bullpen, sin embargo fueron mejorados nueva vez¨ resaltó García Sued.

Además expresó que el equipo se maneja con los recursos que los fanáticos aportan con su soporte y apoyo y entiende que se debe ser recíproco y brindarles las mejores comodidades dentro del parque de pelota.

¨La franquicia Águilas Cibaeñas no es solo de los santiagueros sino del país, y estamos conscientes de eso y luchamos para mantenerlo¨ agregó García Sued.

¨Águilas Cibaeñas es de los fanáticos y los peloteros, los terceros en la línea de mando son el consejo directivo, y es por eso que queremos dejar una huella, no solamente en la estructura sino también en el sistema administrativo de nuestro equipo¨ expresó el presidente aguilucho.