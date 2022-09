Reinas del Caribe, oro en la Final Six de voleibol femenino, y EEUU plata

EFE

Santo Domingo, RD

La selección de voleibol femenino de República Dominicana se alzó hoy con el oro en la II Copa Norceca Final Six disputada en Santo Domingo, al vencer por 3-0 al equipo de Estados Unidos.



Las Reinas del Caribe se impusieron a las estadounidense en los parciales por 25-21, 25-13 y 26-24, con lo que consiguieron revalidar el título que lograron en la primera edición del Final Six.



El primer set fue al inicio ajustado, con dominicanas y estadounidenses alternándose a la hora de anotar puntos, hasta que las Reinas del Caribe despegaron y consiguieron cerrar el juego a su favor.



En el segundo set, República Dominicana mantuvo la presión sobre Estados Unidos y, una vez que llegó al 10-5, dobló hasta al final de ese juego al equipo rival, sabedora de que imponerse en ese parcial era esencial en el camino al oro.



En un tercer set decisivo, las dos selecciones se mantuvieron igualadas en el marcador, después de que Estados Unidos lograra superar en dos ocasiones la diferencia a favor de República Dominicana.



Ese juego fue muy reñido con un 24-24 en el marcador, hasta que las dominicanas consiguieron apuntar dos puntos consecutivos para concluir con un 26-24 y ganar la Final Six.