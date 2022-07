Tallaj recibido y felicitado por manager, coaches y jugadores de los Yankees

Daniel Reyes

Los médicos forman una parte esencial de una respuesta eficaz a la pandemia de COVID-19. Argumentamos que tienen el deber de participar en la respuesta a la pandemia debido a sus habilidades especiales.

Se debe alentar a los médicos a satisfacer la demanda de asistencia médica en la pandemia, a quienes hacen los sacrificios y mayores esfuerzos se les deben obligaciones recíprocas a cambio.

En febrero del 2021, el ex gobernador del estado de Nueva York, Andrew M. Cuomo y el ex alcalde Bill de Blasio de la ciudad, anunciaron que el sitio de vacunación masiva en el Yankee Stadium comenzaría a administrar las vacunas COVID-19 a los residentes elegibles del Bronx.

El sitio, establecido a través de una asociación entre el estado de Nueva York, Nueva York City, los New York Yankees, SOMOS Community Care y la Guardia Nacional de Nueva York, se desarrolló no solo para abordar directamente la preocupante tasa de positividad del Bronx, que era en ese momento la más alta entre todos los distritos de la ciudad de Nueva York, sino también para promover el mandato del estado y la ciudad. Por la justicia y equidad social en el proceso de distribución de vacunas.

Estaba muy claro que las comunidades negras, latinas y pobres estaban siendo las más afectadas por COVID, y El Bronx no era una excepción.

El Yankee Stadium, el hito más emblemático del Bronx fue la solución perfecta para ayudar a que este municipio se vacune y derrotora en el momento al COVID de una vez por todas.

Por el esfuerzo, El doctor Ramó Tallaj, presidente de SOMOS Community Care, fue recibido y felictado por el manager y jugadores de los Yankees, en la casa de este equipo el Yankee Stadium.

El manager Aaron Bonne; el lanzador estelar Gerrit Cole; el segunda base Gleber Torres; el jardinero Marwin González; los lanzadores Néstor Cortés y Albert Abreu, el asistente del manager Boone, Carlos Mendoza; los coaches Luis Rojas y Hensley Meulens, dieron la bienvenida por todo los alto al doctor Tallaj al Yankee Stadium.

Tallaj, agradecido por las felicitaciones que recibió, estuvo acompañado por su esposa Inés Hernández; Alex Damirón, vicepresidente de SOMOS Comunnity Care y Dean Carilli.

"Los felicitamos por el éxito. Las vacunas hicieron un efecto inmediato en la mejora de la salud en la comunidad local, que se vieron tan abrumado por esta pandemia", dijeron el manager, coaches y jugadores de los Yankees.

La red de médicos comunitarios de SOMOS Community Care y su red de médicos comunitarios, que ayudan todavía a liderar los esfuerzos de vacunación en Nueva York, incluida la nueva instalación en el Yankee Stadium, fueron catalogado como héroes y símbolo de grandeza.

Más de 2 millones de personas recibieron la vacuna de la esperanza en el vecindario de El Bronx, en el El Yankee Stadium, el hogar de los héroes aquí en Nueva York, un símbolo de la grandeza del Empire State en todo el mundo. Yankee Stadium significa orgullo y optimismo y representa lo que hace especial a Nueva York.