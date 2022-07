Bello recibe consejos de Pedro previo a su debut con Boston

Ian Browne

MLB.com

Habrá un ambiente eléctrico en el Fenway Park este miércoles por la noche, cuando el dominicano Brayan Bello, uno de los mejores prospectos del pitcheo que han tenido los Medias Rojas en años, hará su debut en las Mayores ante los Rays.

Bello abrirá en el lugar de Rich Hill, quien fue enviado a la lista de lesionados el 2 de julio por un esguince en la rodilla izquierda.

Bello es la tercera mejor promesa de las fincas de los Medias Rojas y el mejor lanzador, según MLB Pipeline.

“No soy de ponerme nervioso, pero estoy contento de poder recibir la oportunidad de hacer mi debut aquí en el Fenway Park, frente a todos los seguidores”, dijo Bello. “Vengo trabajando duro para este momento. Estoy emocionado. Estoy listo”.

El quisqueyano de 23 años tiene un amplio repertorio, incluyendo una recta que alcanza las 99 millas por hora y que el joven mezcla bien con un cambio y slider.

“Todos han visto su desarrollo”, dijo el manager de los Medias Rojas, el puertorriqueño Alex Cora. “Todos están emocionados. Pero, al final del día, tienes que salir y demostrarlo. Sé que será un buen día, no sólo para él, sino para el resto de la organización, el [departamento] de desarrollo de jugadores y todos los que han estado envueltos, desde sus momentos en Dominicana hasta ahora”.

Luego de tener marca de 4-2 con efectividad de 1.60 en seis aperturas con Doble-A Portland para empezar la temporada, Bello fue ascendido a Triple-A, donde abrió por primera vez el 18 de mayo.

En nueve salidas en dicho nivel, Bello tuvo récord de 6-2 y promedio de carreras limpias de 2.81 en 51.1 entradas. Repartió 21 bases por bolas y abanicó a 72 rivales, limitando a los contrarios a un promedio de bateo de .209.

Bello ha recibido consejos de muchas personas sobre lo que se requiere para triunfar en el nivel más alto, incluyendo palabras del miembro del Salón de la Fama, su compatriota Pedro Martínez.

“Me dijo que no cambie nada, que es el mismo béisbol que he estado jugado desde Clase-A hasta Grandes Ligas”, recordó Bello. “Entonces, no cambia nada. Es la misma distancia de la lomita al plato. El mismo béisbol”.