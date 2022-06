Al Horford, señor confiable en Boston Celtics

CHAD FINN

Boston

Al Horford ha experimentado casi todo en su carrera de 15 años en la NBA, una en la que hace mucho tiempo se ganó la reputación de Sr. Confiabilidad, una presencia serena y casi majestuosa en la que se puede apoyar para hacer lo correcto bajo cualquier circunstancia.

Pero en el momento más satisfactorio de su carrera, Horford se quedó momentáneamente perplejo.

Mientras aseguraba el rebote del último tiro fallado de la temporada del Miami Heat en la victoria de los Celtics por 100-96 en el Juego 7 de las finales de la Conferencia Este el domingo por la noche, no sabía qué hacer a continuación.

Por razones comprensibles, también. Después de jugar 950 juegos de temporada regular y otros 141 en los playoffs, Horford se dirigía a las Finales de la NBA por primera vez. Ningún jugador en la historia de la NBA ha jugado más partidos de playoffs antes de llegar a las Finales.

“Sí, hombre, simplemente no sabía cómo actuar”, dijo Horford, quien por supuesto acertó en el momento de todos modos, lanzando la pelota a las vigas, corriendo a la mitad de la cancha para unirse a sus alegres compañeros de equipo, haciendo piruetas un par de veces mientras buscaba compañeros de equipo para abrazar, luego se arrodillaba y se regocijaba mientras gritaba: “¡Sí! ¡Sí!”

“Atrapado, emocionado. Mucho trabajo duro. He sido parte de muchos grandes equipos, muchos grandes compañeros de equipo, y estoy muy orgulloso de este grupo.

“Estos muchachos, he visto a JB (Jaylen Brown) entrar en la liga, dar pasos, tomar niveles. He visto a JT (Jayson Tatum) hacer lo mismo. He visto a (Marcus) Smart crecer. Para mí es especial estar con ellos y poder ayudarlos y ser parte de esto. Estoy muy agradecido de estar en esta posición”.

Cambiar la conversación a su orgullo por sus compañeros de equipo es un movimiento de Horford tan familiar como uno de sus triples de esquina de mantis religiosa. Pero en esta noche, sus compañeros de los Celtics, tan felices por su confiable, respetado y mayor compañero de equipo (cumple 36 años el viernes), se aseguraron de que recibiera sus ramos de elogios.

“Nadie se lo merece más que este tipo a mi derecha aquí, hombre”, dijo Brown, sentado junto a Horford en una conferencia de prensa posterior al juego. “Su energía, su comportamiento, venir todos los días, ser un profesional, cuidar su cuerpo, ser un líder.

“Estoy orgulloso de poder compartir este momento con un veterano, un mentor, un hermano, un tipo como Al Horford, hombre. Ha sido genial toda la temporada, realmente toda mi carrera”. Horford no presentó su mejor desempeño estadístico.

Anotó solo 2 de 9 tiros, incluido 1 de 6 desde el rango de 3 puntos, su único intento le dio a los Celtics una ventaja de 12-3 en el primer cuarto. Después de perderse el primer juego de la serie mientras estaba en el protocolo de salud y seguridad (¿no parece que sucedió hace unos dos meses?), Horford emergió como el candidato de un fanático pensante para el trofeo Larry Bird después de una actuación de 16 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias en la victoria del Juego 5 de los Celtics. Pero anotó solo 8 puntos en los últimos dos juegos.

Las razones de sus problemas en el Juego 6 eran comprensibles, Luego se reveló que había jugado a pesar de la muerte de su abuelo materno José Reynoso Núñez el jueves a los 81 años.

Formas de contribuir

44 minutos

El tiro de Horford aún se negó a caer en el Juego 7, pero como suele hacer, encontró otras formas esenciales de contribuir en 44 minutos de tiempo de juego, lo máximo que ha jugado en cualquier juego en toda la temporada.

Bloqueos y rebotes

Entregó dos bloqueos impresionantes: uno en el aro de Max Strus en el primer cuarto y otro a Victor Oladipo en el cuarto. Más importante aún, se convirtió en una fuerza de rebotes en la segunda mitad, capturando 10 de sus 14 rebotes después del descanso, incluidos seis en el último cuarto.