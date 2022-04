Semana del primer major del año: The Masters

Félix Olivo

Santo Domingo

Es una de las semanas emblemáticas del golf, el inicio del ciclo majors con The Masters Tournament, uno de los eventos mas icónicos del golf profesional, único major que se juega cada año en la misma sede, el Augusta National Golf Club, un hermético y mítico club enclavado en Augusta, estado de Georgia. Este año el Masters celebra su edición 86 y el field lo componen 91 jugadores (es el field mas pequeño entre los majors). Con una gran cantidad de ellos “pasado meridiano”, el torneo recibe a veteranos y a nuevos jugadores que harán su debut en el club fundado por Bobby Jones y Clifford Roberts jugando el diseño de Alister MacKenzie. ANGC es uno de los clubes de golf mas exclusivos del mundo, y cuenta con miembros destacados a nivel profesional y económico como Warren Buffett, Peter Coors, Bill Gates, Rob Manfred, Peyton Manning, Jack Nicklaus, y Condoleezza Rice entre otros, así como el finado ex presidente de EEUU, Dwight D. Eisenhower, quien era un “Fiebrú” del campo, y por el que incluso nombraron un árbol en su memoria (que ya no existe).

Destacados en el field: Entre los de mas edad en el Masters de este año están Sandy Lyle (64 años, lo ha jugado 40 veces), Bernhard Langer (64, lo ha jugado 38 veces), Larry Mize (63, lo ha jugado 38 veces), Fredd Couples (62, lo ha jugado 36 veces), Vijay Singh (59, lo ha jugado 28 veces), y por supuesto, la presencia de Tiger Woods que a sus 46 años es un veterano con cinco triunfos en 23 apariciones, y que ha acaparado la atención de los medios sobre si jugaría o no (se confirma hoy).

Aaron Jarvis (campeón del LAAC que se jugó aquí en enero pasado), James Piot, Austin Greaser, Laird Shepherd, y Keita Nakajima, son 5 amateurs que juegan el campo por primera vez, junto a otro amateur, Steward Hagestd quien ya tuvo una experiencia. También pisan los fairways del ANGC por primera vez los profesionales Guido Migliozzi, Cameron Davis, Garrick Higgo, Takumi Kanaya, Min Woo Lee, Harry Higgs, Sepp Straka, K. H. Lee, Lucas Herbert, Harold Varner III, Tom Hoge, Seamus Power, Talor Gooch, Cameron Young, Sam Burns, y J. J. Spaun, quien es la mas reciente adición al field tras ganar el domingo pasado el Valero Texas Open. En total, 20 jugadores son “novatos” en Augusta, poniendo un toque de sazón al leaderboard si es que logran escalar al fin de semana. Destacar que casi todos ellos han participado en ediciones previas del Corales Puntacana Championship, lo que reafirma que viene subiendo un relevo interesante en el PGA Tour.

Datitos del Masters: * Como siempre, la gastronomía se luce en Augusta, uno de los torneos donde mas barato se vende la comida y la bebida. El famoso Pimento Cheese Sandwich es toda una experiencia al paladar. * Jack Nicklaus anunció que ya no participará más en el torneo de Par 3 que se juega cada miércoles del Masters. * Llueve en Augusta desde ayer en la tarde, y se espera que las dos primeras rondas sean “pasadas por agua”. * Entre las cosas particulares de Augusta es que no se puede jugar ni en “shorts” ni en bermudas. También esta estrictamente prohibido usar celulares, correr, o vociferar a los jugadores. Si infringes eso, te ganas una invitación automática a abandonar la propiedad y posiblemente la prohibición de por vida de volver al Masters. * Netflix está filmando un documental llamado “Dude Perfect’s: All Sports Golf Battle at the Masters”, una muestra de que el club se va abriendo al mundo. * Tiger practicó usando unos zapatos FootJoy, y eso ha sido noticia, pues tiene mas de 20 años usando Nike. ¿Cambió eso El Tigre? * El campo juega mas de 7,500 yardas por primera vez en su historia. ¿Afectará la capacidad de scoring? Ya veremos. * TV: Jueves y Viernes por ESPN, sábado y domingo por CBS. No se lo pierdan.