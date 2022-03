Pedri, un 10 que desea el 8 de Iniesta

EFE

Pedri estrenará el dorsal 10 en la selección española ante Albania e Islandia, un número de grandes leyendas en la historia del fútbol, pero no el que desea llevar en el futuro. Quiere el 8 con el que su ídolo, Andrés Iniesta, marcó el tanto más importante de la Roja que dio el Mundial 2010 en Johannesburgo.

"Me dieron a elegir y el 10 es un número que me gusta, que ha llevado gente importante como Cesc Fábregas, que es un jugador espectacular, y lo he elegido por eso. El número que más me gusta es el 8 porque lo llevaba Andrés Iniesta y siempre me gustó desde pequeño, pero aquí lo lleva Koke y hay que respetar la veteranía", desveló en una entrevista en Cope.

El futbolista que se ha convertido en referente del Barcelona y de la selección española con apenas 19 años, recordó el capítulo de su prueba en el Real Madrid, cuando fue descartado por el conjunto madridista. "No recuerdo quién me rechazó, si le veo le diría que ahora estoy disfrutando en el Barcelona", dijo.

"Fui allí y los primeros días no pude entrenar porque había nieve en los campos. Entrené tres días. Uno creo que ellos jugaban y me bajaron con el B a entrenar y al final me dijeron que no tenía nivel para estar allí y que me iban a seguir ojeando. Ahora estoy donde quiero estar. Al principio no te gusta que te rechacen en ningún lado, pero luego te sirve de motivación para trabajar que en un futuro pueda venir otra cosa", añadió.

Pedri disfrutó al máximo del 0-4 en el clásico , partido que ha vuelto a ver entero. "Fue un partido inolvidable". Defendió la celebración realizada por su club, tanto jugadores en el vestuario como presidente, junta directiva y Xavi con su foto en el césped al final del partido.

"Entiendo por una parte que digan que fue exagerada pero por otra no porque creo que ellos hubieran hecho lo mismo. Cuando ganas 4-0 al rival directo lo vas a celebrar así porque te llevas una alegría inmensa", argumentó.

El reencuentro con un madridista como Dani Carvajal en la selección no ha dejado ningún recuerdo al reciente partido. "Ahora estamos en la selección y todos somos un equipo. Aquí nos miramos igual y nos reímos igual. No vacilamos con eso. Somos un equipo y queremos ganar juntos".

En la concentración de la selección española en la Ciudad del Fútbol ha llamado la atención la pantalla gigante instalada junto al campo de entrenamiento por petición de Luis Enrique. "Es una locura", aseguró Pedri tras trabajar por primera vez con ella. "Me lo dijo Unai que estaba la pantalla y yo no lo había visto porque no la habíamos usado. Ya lo hemos hecho y es algo genial porque te equivocas en algo y te lo muestran en la pantalla. Ayuda a mejorar".

Pedri reconoció que todo el dinero que gana se lo gestionan sus padres, con los que lo comparte y desea regalarles una nueva casa. "Lo llevan mis padres y también es de ellos. Lo primero que compré fue la Play Station 5 cuando salió. Ahora lo que quiero hacer es comprarle una casa a mis padres o renovar la que tenemos".